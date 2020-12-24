После смерти журналиста Бударагина возбудили дело о доведении до самоубийства

24.12.2020, 14:34, Новости дня

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После смерти журналиста Михаила Бударагина возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»; следователи рассматривали две версии произошедшего, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что 23 декабря было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), передает РИА «Новости».

Наказание по данной статье предполагает до шести лет лишения свободы.

Всего следователи изначально рассматривали две версии: насильственные действия и самоубийство.

Напомним, Бударагин был найден мертвым под окном жилой многоэтажки на Беломорской улице в Москве. Предсмертной записки обнаружено не было.

В полиции заявляли, что журналист якобы мог покончить с собой. При этом выяснилось, что за некоторое время до смерти он отправил несколько сообщений гражданской супруге, в которых заявил, что сбежал от преследующих его злоумышленников.

Михаил Бударагин долгое время был редактором рубрики «Мнения» газеты ВЗГЛЯД.