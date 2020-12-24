 

После смерти журналиста Бударагина возбудили дело о доведении до самоубийства

24.12.2020, 14:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После смерти журналиста Михаила Бударагина возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»; следователи рассматривали две версии произошедшего, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что 23 декабря было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), передает РИА «Новости».

Наказание по данной статье предполагает до шести лет лишения свободы.

Всего следователи изначально рассматривали две версии: насильственные действия и самоубийство.

Напомним, Бударагин был найден мертвым под окном жилой многоэтажки на Беломорской улице в Москве. Предсмертной записки обнаружено не было.

В полиции заявляли, что журналист якобы мог покончить с собой. При этом выяснилось, что за некоторое время до смерти он отправил несколько сообщений гражданской супруге, в которых заявил, что сбежал от преследующих его злоумышленников.

Михаил Бударагин долгое время был редактором рубрики «Мнения» газеты ВЗГЛЯД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Стало известно о возможном возвращении Цепкало в Белоруссию

29.09 / «Травма» от первой волны пандемии помогла итальяцам совладать со второй

14.07 / США поздравили демократические силы Гонконга с проведением праймериз

23.09 / В Турции завелся опасный вид комара

13.10 / От COVID-19 вылечились более 26 млн жителей Земли

07.09 / Новый кроссовер Haval DaGou оказался на 40% дешевле Toyota RAV4

23.09 / ФАС запросила обоснование цены на лекарство от коронавируса «Арепливир»

19.07 / Ереван опроверг заявление Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты

19.08 / Африка оказалась в долговой ловушке у Китая

24.08 / National Interest – новая холодная война с Китаем выйдет США боком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска