Федеральная служба отельеров

24.12.2020, 14:22, Разное

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В мае 2015 года в одинцовском поселке Азарово, одном из самых дорогих мест Подмосковья, появились новые землевладельцы — Дмитрий и Светлана Степаненко. Они приобрели участок площадью 2317 м2 с домом — «особняком в эклектичном стиле со строгими чертами неоклассицизма и мягким характером средиземноморской архитектуры». Если верить рекламе поселка, то супругам повезло с местом жительства: в Азарове много элитной недвижимости, есть спортзал с бассейном, школа и детский сад с изучением иностранных языков, конюшня, парк и даже собственный лес.

Жители Азарова ценят не только близость к природе, но и приватность — например, снимать поселок с дрона трудно из-за глушилок. Возможно, поэтому локация понравилась семейной паре: на момент покупки участка Дмитрий Степаненко был высокопоставленным чиновником и занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В следующие несколько лет активами в элитном Азарове обзавелись и родственники Степаненко — его пожилой отец и теща. Как это происходило, какой бизнес и люди могли содействовать решению земельного вопроса для отдельно взятого чиновника — рассказывает совместное расследование интернет-журнала «7×7», «Новой газеты» и Школы районной антикоррупции.

Карьера: из ФСО через отельный бизнес — в чиновники

Дмитрию Степаненко 44 года. Он получил военное образование: учился в Суворовском военном училище и Высшем общевойсковом командном училище, а затем окончил и Российскую академию государственной службы. С 1998 по 2004 год Степаненко служил в Президентском полку ФСО, получил звание майора.

В 2004 году майор Степаненко ушел в гостиничный бизнес и стал сотрудником ЗАО «Гелиопарк групп»: был директором отеля, возглавил оперативное управление сетью отелей, а затем получил пост вице-президента всего гостиничного холдинга. В 2012 году «Гелиопарк групп» обанкротилась и была ликвидирована, но навыки Степаненко не пропали. Он стал партнером известного предпринимателя Вадима Прасова и одним из учредителей управляющей компании «Альянс Отель Менеджмент» (в медиа можно найти упоминания про обвинения в «рейдерских захватах» нескольких отелей), в том же 2012 году вошел в состав рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства об особых экономических зонах, а в 2013-м стал членом совета директоров международной сети отелей Azimut Hotels. Когда точно он покинул этот пост — неизвестно, запрос «Новой газеты» в компанию остался без ответа.

Azimut Hotels — международная сеть отелей, работающая в России, Германии, Австрии и Израиле. Летом 2020 года «Азимут Хотелс Компани» вошла в перечень системообразующих организаций российской экономики. Для поддержки таких компаний в период пандемии коронавируса власти РФ предусмотрели льготные условия кредитования.

2014–2020: Минсельхоз Московской области и правительство Ярославской области

Проработав в бизнесе 10 лет, в 2014 году Степаненко вернулся работать на государство: его назначили советником министра инвестиций и инноваций Московской области и министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Спустя два года, в 2016-м, он вслед за еще одним выходцем из структур ФСО, новым главой Ярославской области Дмитрием Мироновым, уехал работать главой правительства в Ярославскую область.

Недвижимость чиновника Степаненко и его семьи

С момента возвращения Дмитрия Степаненко на государственную службу — с 2014 года — его семья сделала минимум три крупных покупки в элитном поселке Азарово. Ее члены приобрели два участка с домами и квартиру, предположительная стоимость которых — 255 млн руб. На Степаненко оформлена лишь первая из них, а еще две принадлежат его пожилым родственникам.

2015: покупка первого дома и квартиры для тещи

В 2014 году Дмитрий Степаненко указал в своей декларации о доходах, что он не имеет недвижимости, — ему принадлежали только доли в квартирах с родственниками и два участка: 11 939 и 9064 м2. В мае 2015 года он стал владельцем дома и участка (площадью 457 и 2317 м2 соответственно) в одном из самых дорогих мест Подмосковья.

По данным сайта azarovo.net (на момент написания текста данные были удалены, но остались на archive.org), в 2017 году меньший по площади дом (400 м² вместо 457) и с меньшим участком (8 соток вместо 23) стоил в Азарове 72 млн руб. Дом большей площади с сопоставимым участком стоил 150 млн.

Исходя из этих данных, можно предположить, что примерная стоимость покупки Степаненко — 120 млн руб.

Интересно, что предыдущим собственником участка было ООО «Силва» — компания, которой владеет предприниматель-миллиардер Валерий Маркелов, бывший совладелец крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

В 2018 году Маркелов был арестован по подозрению в даче особо крупных взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. С 2007 по 2016 год Маркелов и трое его соучастников, по данным следствия, передали более 2 млрд руб. взяток за общее покровительство Захарченко. До «Силвы» земельным участком владело ООО «КУМ» (название состоит из первых букв фамилий предпринимателей, которые контролировали компанию: Крапивин, Ушерович, Маркелов). Они были связаны с банкиром Германом Горбунцовым, с которым ранее вместе владели Интерпрогрессбанком. Бизнес-партнер Горбунцова Юрий Васильев, члены его семьи и аффилированные с ним лица тоже оказались владельцами большого количества участков в поселке Азарово.

Один из них, расположенный рядом с домом Степаненко, принадлежал некоей Ирине Сергеевне Мешковой — предположительно супруге директора ряда компаний Горбунцова. Этот участок позже перешел в собственность отцу Степаненко. Фактически председатель правительства Ярославской области и его отец приобрели земельные участки, которые через цепочку компаний принадлежали фигурантам уголовного дела и лицам, связанным с хищениями через подрядные организации РЖД и одиозной фигурой бывшего полковника МВД Захарченко.

В сентябре того же 2015 года владелицей квартиры в Азарове (ориентировочной стоимостью 15 млн руб.) стала мать супруги Дмитрия Степаненко Светланы. Найти сведений о том, что она, как и зять, занималась бизнесом, не удалось. Остальное ее имущество нельзя назвать элитным: родители Светланы владеют совместно с ней одной квартирой в московском районе Новокосино, а дачный участок площадью 7 соток во Владимирской области они продали в 2017 году.

Сама Светлана Степаненко, если судить по декларациям, стала хорошо зарабатывать с 2017 года — с того момента, когда стала одним из учредителей компании «Город 77». Компания занималась установкой домофонов в многоквартирных жилых домах Москвы и стала известна благодаря «домофонным войнам». В 2020 году Светлана вышла из состава учредителей. Найти информацию про ее участие в каком-либо значимом бизнесе до 2017 года не удалось.

2017: покупка и снос второго дома

Примерно с 2016 года между участком Степаненко и одним из соседних участков, принадлежавших Ирине Мешковой, пропал забор. Объединенный участок начали реконструировать: проложили дорожки, высадили озеленение, сделали соединенные каналом пруды. В июне 2017 года его вместе с домом купил отец Степаненко — пенсионер Александр Дмитриевич Степаненко. Площади дома и участка оказались больше, чем у сына: дом 497 м² (вместо 457) и участок 3190 м² (вместо 2317). Поэтому предположительная стоимость такой покупки — не менее 120 млн руб.

Чем занимался и кем работал Александр Степаненко?

На момент покупки он несколько лет был бизнесменом: заменил сына, перешедшего на госслужбу, в составе учредителей компании «Альянс Отель Менеджмент». Но это был его первый предпринимательский опыт, а прибыль «Альянс Отель Менеджмент» не превышала 10 млн руб. в год — при том что Александр Дмитриевич владел в разные годы не более чем 33% компании.

Есть еще несколько деталей, которые не очень хорошо сочетаются с образом покупателя элитной недвижимости.

Степаненко-старший работал в пенсионном отделе военного комиссариата Московской области и вышел на пенсию в 2005 году. В 2013 году Пенсионный фонд России (ПФР) судился с бывшим работодателем Степаненко из-за предоставленных тому льгот. ПФР требовал возместить убытки в размере примерно 229 тыс. руб. — во столько чиновники оценили ущерб от необоснованного получения льгот Степаненко-старшим.

Другое имущество владельца недвижимости в Азарове выглядит скромно: осенью 2015 года он купил трехкомнатную квартиру через долевое участие в Люберцах, а в 2019-м — кладовку в этом же доме. Возможно, Александр Дмитриевич проводит больше времени на другой своей даче: в 2016 году он декларировал 80-метровый дом в деревне Полтево недалеко от Балашихи, а в 2019 году — баню площадью 13 м2.

После покупки нового участка семья Степаненко продолжила благоустраивать территорию. Вероятно, когда Дмитрий Степаненко приезжает в свой дом, то пользуется и участком отца, ведь они фактически объединены одним забором.

Участки в Азарове

Отметим, что согласно рекомендациям Минтруда, главе Ярославской области в этом случае ему необходимо было задекларировать обе территории — не только недвижимость, которой он владеет, но и ту, которой фактически пользуется. Однако, этого не произошло, и на вопрос «Новой газеты», почему Степаненко не задекларировал участок отца, Дмитрий не ответил.

Осенью 2020 года, в момент подготовки материалов для публикации, авторы обнаружили, что дом на участке Степаненко-старшего снесли. Только его кадастровая стоимость была 13 млн руб. (как правило, реальная цена намного выше), но на кадрах с дрона вместо дома виден котлован. Ландшафтный дизайн вокруг него и гараж в углу участка остались нетронутыми, строительный мусор с участка уже вывезен.

Более детальные фотографии принадлежащей семье Степаненко территории получить не удалось из-за глушилок дронов на границе Азарова.

Могли ли позволить себе председатель правительства региона, бывший сотрудник ФСО и бизнесмен Дмитрий Степаненко и его семья настолько дорогую недвижимость? Можно ли объяснить это бизнес-доходами? Сам Степаненко на эти вопросы, отправленные ему редакцией «Новой газеты», не ответил. Заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает, что это «практически невозможно».

Коллеги, соседи и друзья Степаненко в Ярославской области

После трудоустройства Дмитрия Степаненко на работу в правительство Ярославской области за ним в регион потянулись его бывшие коллеги. Из Минсельхоза Московской области в Ярославль приехали работать Екатерина Троицкая (стала руководителем экономического блока), Роман Колесов (руководитель блока имущественно-земельных отношений и охраны окружающей среды и лесного хозяйства) и Максим Авдеев (получил в подчинение два департамента — туризма, инвестиций и промышленности).

Бывший партнер Степаненко по отельному бизнесу Вадим Прасов стал его советником, а сеть отелей Azimut Hotels открыла бизнес не только в Ярославле, но и в трех областных городах: Ростове Великом, Переславле-Залесском и Угличе. Ярославским мусором занялась компания «Хартия», принадлежащая соседу семьи Степаненко по Азарову — предпринимателю и сыну экс-генпрокурора России Игорю Чайке, занимавшему пост советника губернатора Московской области.

«Золотое кольцо»: отец против бывших коллег

В 2014 году в Переславле-Залесском готовился принимать первых туристов крупный туристско-рекреационный комплекс «Золотое кольцо». Его строительство началось в 2010 году, общий объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб. частных и федеральных средств. Первым инвестором выступала частная компания Rusresorts, а затем, после временной заморозки проекта, новым инвестором стала госкомпания «ВЭБ Капитал». Ее инвестиции в «Золотое кольцо» к 2018 году превысили 4 млрд руб. На территории курорта в 30 га появился комплекс из двух гостиниц на 353 номера, 26 коттеджей, спа-центр, спортивные площадки и конференц-зал-трансформер вместимостью до 200 человек.

В марте 2018 года на встрече с властями Ярославской области, где присутствовал и глава правительства Дмитрий Степаненко, инвестор рассказал, что управлять комплексом предстоит профессиональному гостиничному оператору — Azimut Hotels, с которым подписано соглашение о намерениях. В совет директоров этой сети отелей с 2013 года входил сам Степаненко — нам не ответили на запрос, был ли премьер-министр в совете директоров на момент сделок и остается ли сейчас.

Через месяц, в апреле 2018 года, была размещена закупка на управление и эксплуатацию комплекса в течение 20 лет. В конкурсе участвовали две компании: «Азимут Хотелс Компани» и «Альянс Отель Менеджмент». Обе компании сделали одинаковые ценовые предложения — работы были оценены в 150 млн руб., но по другим критериям (опыт, квалификация, количество номеров в управлении, стоимость одного бронирования) «Азимут» признали победителем. Фактически глава правительства области Дмитрий Степаненко имел отношение к обеим этим компаниям: он входил в совет директоров сети отелей Azimut, а его отец был одним из учредителей и владельцев «Альянс Отель Менеджмент» (вторым учредителем был Вадим Прасов — советник по туризму и гостиничному бизнесу Дмитрия Степаненко).

— Глава правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко уверен, что новый гостиничный комплекс качественно изменит туристический рынок Переславля-Залесского, повысит турпоток в регион, а также станет уникальной площадкой для проведения деловых и развлекательных мероприятий регионального и федерального значения, — писали журналисты.

В том же году, летом 2018-го, правительство Москвы по просьбе ярославского губернатора Дмитрия Миронова передало в собственность области три отеля: «Святой Георгий» в Ярославле, «Москву» в Угличе и «Московский тракт» в Ростове Великом. Постановление о принятии их в региональную собственность подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. В 2019 году аренда и управление отелями также перешли к компании Azimut Hotels. В случае с последними двумя это произошло не напрямую: сначала на торгах победила управляющая компания «„ЯХОНТЫ“ Отели.ру». Затем от исполнения она, вероятно, отказалась — и пятилетний контракт перешел «Азимуту».

В «Яхонтах» работал бывший коллега Степаненко по «Гелиопарку» — их экс региональный директор Евгений Бугровский.

Однажды соседи — всегда соседи

Еще одним соратником Степаненко по работе в Ярославской области стал предприниматель Игорь Чайка, сын бывшего генерального прокурора. Они могли познакомиться в правительстве Московской области, где Чайка был советником губернатора, а Степаненко — министром. В 2016 году Степаненко и Чайка вместе «осваивали новые рынки сбыта для российских производителей продуктов питания в Шанхае», о чем первый из них сообщал в своем аккаунте в Instagram. С 2017 года бывшие коллеги стали соседями: Игорь Чайка купил дом в Азарове. В этом же году его структуры хотели приобрести гостиничный комплекс в Крыму, а в качестве консультантов выбрали «Альянс Отель Менеджмент» — компанию отца Дмитрия Степаненко и соседа по Азарову.

В 2018-м соседские отношения вышли на новый уровень: компания Чайки «Хартия» получила контракт на 16 млрд руб., став ярославским региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами до 2026 года. Местный конкурент «Хартии», ярославское ООО «Спецтехуборка», был отстранен от конкурса из-за нарушений в документации.

По оценке заместителя главы «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильи Шуманова, в этом можно усмотреть конфликт интересов — и возможное объяснение успехов семьи Степаненко: «Дмитрий Степаненко как председатель правительства Ярославской области может оказывать влияние на решения, принимаемые в пользу реализуемых в Ярославской области проектов «Азимут Хотелс Компани», в которой ранее он занимал должность члена совета директоров. Отдельного внимания заслуживают торги, на которых конкурентом компании «Азимут» стала компания «Альянс Отель Менеджмент», которой формально владеет его отец.

Степаненко владеет роскошным домом и землей в Подмосковье. Однако только часть имущественного комплекса в Подмосковье отображена в его сведениях о доходах, другая часть оформлена на его пожилого отца.

Источники происхождения денег для приобретения семьей Степаненко элитной недвижимости в престижном районе Подмосковья в период его нахождения на госслужбе нельзя назвать понятными. В сведениях о доходах Степаненко сопоставимых доходов, соответствующих расходам на покупку недвижимости, не отражено. В соответствии с антикоррупционным законодательством, если расходы публичного должностного лица превышают его доходы, это должно стать основанием для прокурорской проверки, равно как и признаки неурегулированного конфликта интересов».

Новая газета