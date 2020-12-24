Ученые: Новый коронавирус вызывает преждевременное старение

24.12.2020, 14:04, Разное

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Ученые зафиксировали еще один тревожный симптом, который может быть последствием перенесенного коронавируса. Речь идет о преждевременном старении пациентов, которое происходит как на тканевом, так и на клеточном уровне.

По словам патологоанатома и фармаколога Александра Эдигера, при COVID-19 наблюдается неожиданное старение людей. Когда он встречал пациентов спустя шесть месяцев после болезни, казалось, что они постарели на десять лет. Такой форсированный процесс называется протогерией и требует отдельного исследования. Ученый считает, что новый коронавирус вызывает прогерический синдром на уровне отдельных органов и на субклеточном уровне.

К таким выводам исследователи пришли, когда изучали поражение сосудов при COVID-19. Оказалось, что этот процесс можно сравнить с развитием сахарного диабета, в результате чего поражается эндотелий мелких сосудов, что приводит к их неполноценности. При этом, нарушается обмен веществ, газообмен и появляются микротромбозы. Патологоанатом отметил, что подобные поражения он наблюдал в печени, почках, легких и поджелудочной железе. Александр Эдигер рассказал, что при тяжелом оксидативном стрессе снижается уровень синтеза белка, в результате чего происходит старение на клеточном уровне. Пациентам, которые переболели COVID-19, необходимо внимательно следить за своим самочувствием.