Названы избавляющие от головной боли продукты

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24.12.2020, 14:04, Разное
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Медики рассказали, как можно избавиться от головной боли без употребления специальных лекарственных препаратов. По их словам, необходимо включить в рацион определенные продукты питания.
Отличным способом борьбы с головной болью является свежевыжатый апельсиновый сок. Этот напиток можно использовать и в случае сильных приступов мигрени. В соке апельсинов содержится много витамина С, калия и магния. За счет данных полезных веществ пропадает боль и исчезает головокружение.

Миндаль может похвастаться большим количеством магния. Он помогает расслабить сосуды и нормализовать артериальное давление. Когда человек чувствует недомогание, то рекомендуется съесть горсть миндаля.

Кровяное давление приводит в норму шпинат. Этот продукт избавляет от головных болей во время похмелья. Зелень можно съесть в составе смузи или же салата.

С сильными приступами мигрени помогает справиться натуральный кунжут. В чистом виде продукт имеет специфический вкус, поэтому нравится далеко не всем. Из него можно приготовить халву или же козинаки, от которых отказаться довольно трудно. Главным правилом в данном случае является умеренное потребление сладостей.

Медики также советуют включить в рацион печеный картофель. В особенности этот продукт подойдет тем, кто страдает от похмелья. Спиртные напитки провоцируют обезвоживание организма и снижаю уровень калия. На фоне данных процессов и появляется головная боль. Употребление печного картофеля помогает устранить данный симптом. Чтобы дополнительно помочь организму, нужно употреблять минеральную воду, пишет портал «Ридус».



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