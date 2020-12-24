Избивший Павла Прилучного в калининградском клубе бизнесмен рассказал о драке

24.12.2020, 14:04, Разное

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В конце ноября на актера Павла Прилучного напали в одном из ночных клубов Калининграда. Избивший артиста бизнесмен пояснил подробно о произошедшей драке и ее причинах.

Новый скандал с Прилучным

После развода с супругой новости о Павле Прилучном часто стали появляться в светских хрониках всевозможных изданий и в соцсетях. Однако последний повод для публикаций оказался не менее неутешительным для него, чем скандальное расставание с супругой. Так, 21 ноября звезду сериала «Мажор» избили в одном из развлекательных заведений Калининграда. Причем избивший кинозвезду Владимир Семенов сам позже явился в отделение полиции и написал явку с повинной. На такой шаг владелец клуба решился сразу после того, как узнал, кем была жертва избиения.

Драка с бизнесменом

Семенов рассказал, что Прилучного в ночной клуб на Ялтинской улице Калининграда привез друг. Уже тогда актер был в состоянии алкогольного опьянения, так как, со слов предпринимателя, компания уже побывала в трех подобных заведениях. Однако какой-либо агрессии к окружающим артист поначалу не проявлял. Далее экс-супруг Агаты Муциенице попросил отключить видеокамеры наблюдения службы безопасности в зале. Однако в этом ему было отказано, из-за чего актер покинул клуб. Но вскоре вернулся осмотреть спортивный зал для занятий единоборствами, расположенный на втором этаже. Там никакого видеонаблюдения не было, возможно, по этой причине Прилучный предложил Семенову устроить бой. На отказ от спарринга звезда не отреагировал и, раздевшись и разувшись, набросился на бизнесмена. Со слов Семенова, он пытался уворачиваться, но один раз все же задел кулаком оппонента. Почти сразу после удара Прилучный встал, но через некоторое время у него пошла изо рта кровь, а на лице образовалась большая гематома. От вызова врачей и каких-либо претензий к заведению или его владельцу он отказался.

Никаких бабушек в гей-клубе и «Не дождетесь!»

Сразу же после происшествия в СМИ опубликовали новость о травме Павла Прилучного, якобы полученной при падении. Именно так сам артист объяснял ее происхождение. Однако у актера диагностировали не только ссадины и ушибы головы, но и перелом костей лицевого черепа. Позже в Сети появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту драки по статье 112 УК РФ за умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести. Известно, что избитого селебрити пришлось оперировать. Интересно, что сам артист на странице своего аккаунта в Instagram оригинально прокомментировал ситуацию. Прилучный пояснил о слухах, будто бы он подрался в гей-клубе, заступаясь за бабушку, однако все детали истории он пообещал передать в правоохранительные органы для расследования. Также он поблагодарил врачей и всех, кто помог ему в это трудное время. Злопыхателям же, рассчитывающим на негативную информацию о состоянии здоровья и положение звезды, он ответил лаконично – «Не дождетесь!».