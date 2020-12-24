Загадочные символы и таинственная смерть финансового аналитика Дэвида Стоуна

24.12.2020, 14:00, Разное

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Что могло заставить успешного финансового аналитика приехать в пустыню Нью-Мексико, бросить свой автомобиль и уйти в безлюдные пустоши, оставив после себя несколько очень странных улик, в том числе последовательность цифр Фибоначчи?

У 29-летнего американца Дэвида Стоуна было все: сначала он работал аналитиком финансового рынка в Эль-Пасо, штат Техас, откуда переехал в Ла-Хойю, Калифорния, где сделал себе отличную карьеру в крупной фирме.

По общему мнению окружающих, он был симпатичным, непринужденным и покладистым парнем, у которого все было хорошо. Но в 1988 году он увлекся модным мистическим течением Нью-Эйдж и вскоре это сказалось на его поведении, теперь он начал часто выезжать в Сезону, Аризона, чтобы принимать участие в сборах Нью-Эйдж по поиску "нового видения".

Он увлеченно рассказывал обо всем этом своей семье и друзьям и сначала это казалось им просто странностями, они не видели в этом чего-то опасного для жизни или психики.

Кризис наступил одномоментно. Однажды Стоун устроил в своем доме вечеринку для 20 своих друзей, она была без алкоголя или наркотиков и поначалу там все было спокойно и мирно. Но ближе к вечеру Стоун внезапно накинулся на своего друга Андерса Шегрелла и начал беспощадно избивать его кулаками.

Изумленные очевидцы пытались разнять их и когда им это наконец удалось, Стоун выглядел дезориентированным и шокированным, словно не понимал, что тут произошло. Он смотрел на своего избитого друга с таким же шоком, как и другие участники вечеринки, словно не понимая, что именно он сделал с ним это.

На следующий день Стоун выглядел вполне успокоившимся, однако он собрал вещи и сказал своему соседу по квартире, что хочет уехать из города на несколько дней, чтобы "проверится" и поискать "духовного просвещения".

После этого его видели на свадьбе друга в Эль-Пасо, где он был шафером, а потом он появился в городе Идальго, штат Нью-Мексико, что в 140 милях от Ла-Хойи. Местный фермер увидел его ковыляющим на пустынной дороге ранним утром 31 октября. Погода в тот день была довольно холодной, но фермер описал, что на человеке, похожем на Дэвида Стоуна, были надеты лишь легкие шорты и футболка.

В руках у него была трость и ему явно было тяжело идти. Но когда фермер остановился и спросил не нужно ли подвезти его, Стоун решительно отказался, сказав при этом, что он идет "искать зверя".

После этого фермер увидел, что этот человек сошел с дороги и побрел в пустыню. Далее, согласно опросам местных жителей, некоторые из них тоже видели этого человека, бродящим по пустыне, и что он якобы разговаривал сам с собой и вел себя довольно странно. А потом Стоун совсем пропал.

К 3 ноября Стоун все еще не появился и его друзья и члены семьи очень заволновались. Они подали в полицию заявление о его пропаже и полицейские начали его разыскивать. Они выяснили, что 31 октября фермер видел его на дороге, а далее некоторые местные жители видели его в пустыне. Но потом следы его терялись.

5 ноября полиция нашла брошенную машину Стоуна, она стояла на заброшенном участке шоссе 80 в штате Нью-Мексико, примерно в 14 милях от города Роудфоркс. Это была совершенно отдаленная пустынная местность и рядом с машиной не было найдено никаких следов самого Стоуна.

Однако, когда полиция начала осматривать этот участок, она нашла множество странных деталей. Совсем рядом с машиной были найдены явно рукотворные "пирамидки" из камней, одна из которых была довольно крупной и была окружена выложенным из камней треугольником.

Еще одна каменная пирамида была найдена подальше и рядом с ней валялись часы Стоуна и две монеты по 25 центов. А в машине полиция нашла визитку и бумажник человека по имени Тони Баллестерос и загадочную записку, в которой говорилось "Они думают, что СЛОВО в сейфе. Шесть ножей в комнате Роба. Юс покупает себе чай, а ты рискуешь на Хэллоуин".

Все это было так нелепо, странно и никто не имел ни малейшего представления о том, что все это значило.

При дальнейших осмотрах территории вокруг машины были найдены цифры, нацарапанные прямо на песке. Вскоре было выяснено, что они представляют из себя так называемую последовательность Фибоначчи, которая обычно начинается с 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, только Стоун заменил цифру 21 на 18 по неизвестным причинам.

Довольно пугающим совпадением оказалось, что машина Стоуна была найдена как раз рядом с отметкой "18 миль", а позже выяснилось, что его номером на майке в ту пору, когда он играл в американский футбол, был 18. Просто совпадение?

Странности усугублялись и тем, что когда к машине были доставлены поисковые собаки, они взяли след Стоуна и шли по нему в пустыне на протяжении 13 миль, а потом внезапно резко потеряли его след и так и не смогли найти его.

Тем временем полиция нашла человека по имени Тони Баллестерос и допросила его, но он заявил, что никогда не встречался со Стоуном и не знает такого человека, а свою карточку с бумажником потерял во время охоты в этом районе.

На протяжении всего этого расследования полиция лишь встречала новую загадку за загадкой и так и не пришла к каким-то выводами. По словам заместителя шерифа округа Идальго Билла Кавальера, это был самый странный случай, над которым он работал, и едва ли не самый странный случай во всем округе за его историю.

Больше никаких следов Стоуна найдено не было и была выдвинута версия, что он просто ушел слишком далеко в пустыню, где потерялся и погиб от жажды.

Новые зацепки в этом деле появились лишь через 4 года, когда 23 февраля 1992 года два туриста наткнулись на человеческие останки в пустыне неподалеку от Гранит-Гэп, штат Нью-Мексико. Экспертиза подтвердила, что это остатки Дэвида Стоуна.

Останки скелета были найдены примерно в 5 милях от того места, где находилась его машина, в том районе, который ранее был тщательно обыскан во время расследования исчезновения Стоуна, и останки реально были настолько иссушены, что было невозможно узнать, как он умер или почему они оказались в этом конкретном месте.

Поскольку на костях не было явных признаков травмы или ранений, власти назвали это несчастным случаем и смертью в результате несчастного случая. И все.

Нам остается лишь гадать, что на самом деле случилось с Дэвидом Стоуном. Что привело его к этой безлюдной полосе пустыни и каковы значения множества странных ключей, окружающих его? Это была какая-то "игра разума" или один из его квестов на "поиски реального видения"? И вообще, имеет ли это отношение к его увлечению Нью-Эйдж или это что-то иное?