Законопроекты о пенсионной системе продуцируют колоссальный риск для людей остаться без пенсионных накоплений – нардеп

24.12.2020, 13:54, Новости дня

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Внедрение накопительного уровня пенсионной системы, предлагаемой в законопроекте №2683 авторствам нардепа от “Слуги народа” Галины Третьяковой, может оставить людей без их пенсионных сбережений, заявил внефракционный народный депутат Сергей Магера в эфире канала “Украина 24”.

По его словам, в законопроекте не предусмотрены гарантии сбережения пенсионных накоплений граждан, а также их защиты от инфляции и девальвации. Депутат не исключает, что в рамках реформы лоббируются интересы частных пенсионных фондов.

“Я предполагаю, что это лоббирование посредников финансовых структур, которые на этом, безусловно, заработают. Восточная Европа уже доказала несостоятельность сегодня этих пенсионных фондов, потому что мир еще не придумал, как застраховаться от инфляции и недоброкачественной работы этих фондов”, – рассказал Магера.

Он подчеркнул, что если украинцев заставят вкладывать деньги в частные пенсионные фонды, где государство не несет ответственности за средства, граждане через несколько десятков лет могут получить при выходе на пенсию копейки из-за инфляции, или вовсе оказаться без денег из-за банкротства фондов.

“Пенсионные частные фонды – это колоссальные риски для людей остаться без денег, без пенсии вообще”, – сказал Магера.

Депутат рассказал, что работая на Мариупольском комбинате им. Ильича, он был застрахован в компании “Ильичевская” и делал отчисления, чтобы после выхода на пенсию получать от компании дополнительные средства. Однако вследствие инфляции и мирового кризиса полученная сумма оказалась мизерной.

“Это началось в 2002–2003 году, и должна была быть к 2016 году дополнительная надбавка к пенсии. После 2008 года это все лопнуло, как мыльный пузырь. Хотя мотивация была еще та: человек платит сумму, и ровно столько за него платит еще комбинат Ильича. Т.е. выгода для человека была 100%. Но инфляция и то что, произошла непредсказуемая история – мировой кризис – перечеркнуло эту историю… Деньги ко мне вернулись, но они уже потеряли покупательскую способность в десятки раз”, – объяснил Магера.

На сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы – депутатский №2683 и правительственный №4408.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года. По ее прогнозу, если законопроект №2683 примут в первом квартале 2021-го и все, от кого зависит его внедрение, “засучат рукава и очень хорошо поработают”, то накопительная пенсионная система начнет работать с 1 января 2022 года. По словам Лазебной, законопроект должен быть доработан.

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

В зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о внедрении накопительной пенсионной системы не предусмотрены механизмы, которые защитят вклады украинцев от инфляции и девальвации, сообщила его внефракционная коллега Виктория Гриб.

Заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький заявил, что при внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.