Полякова озвучила главные пункты своего райдера

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24.12.2020, 13:54, Новости дня
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Украинская певица Оля Полякова в эфире программы “33 за3” на канале ICTV сообщила, что в ее райдере в первых трех пунктах указано наличие воды, белых полотенец и чистых штор.

“Потому что в залах очень пыльные шторы и я от них задыхаюсь”, – объяснила свое требование певица.

При этом Полякова подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса количество выступлений на корпоративах сократилось примерно в 20 раз.

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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