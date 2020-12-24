“Я – ненасытная”. Цибульская ищет мужчину для снежных отношений

24.12.2020, 13:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Ольга Цибульская 24 декабря в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в шапке, шарфе и джинсовой куртке на фоне присыпанного снегом автомобиля.

“Ищу мужчину для снежных отношений. Я ненасытная. Мне надо три раза в день… чистить автомобиль от снега”, – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017-м она вела нацотбор на “Евровидение”.

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает.