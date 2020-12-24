“Я – ненасытная”. Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
24.12.2020, 13:54,
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Украинская певица Ольга Цибульская 24 декабря в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в шапке, шарфе и джинсовой куртке на фоне присыпанного снегом автомобиля.
“Ищу мужчину для снежных отношений. Я ненасытная. Мне надо три раза в день… чистить автомобиль от снега”, – подписала она публикацию.
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Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017-м она вела нацотбор на “Евровидение”.
В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает.
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