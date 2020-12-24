 

“Я – ненасытная”. Цибульская ищет мужчину для снежных отношений

24.12.2020, 13:54, Новости дня
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Украинская певица Ольга Цибульская 24 декабря в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в шапке, шарфе и джинсовой куртке на фоне присыпанного снегом автомобиля.

“Ищу мужчину для снежных отношений. Я ненасытная. Мне надо три раза в день… чистить автомобиль от снега”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017-м она вела нацотбор на “Евровидение”.

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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