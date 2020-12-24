 

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией – Кулеба

24.12.2020, 13:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на брифинге 24 декабря сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вы видите, что после первой волны стран, которые ввели запрет мгновенно на полеты с Великобританией, этот список не расширяется, второй волны не было. Хочу обратить внимание, что такой запрет установили страны, у которых самый динамичный и большой пассажиропоток с Великобританией. Это или соседние страны, или страны англо-саксонского мира. Поэтому понятно, что в канун праздников они почувствовали особую угрозу от новостей из Велоикобритании. Но никакой второй волны и массового глобального блокирования авиасообщения с Великобританией мы не наблюдаем”, – сказал министр.

Он отметил, что авиасообщение между Украиной и Великобританией сейчас “сведено к критическому минимуму”.

“Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за развитием дискуссий по поводу нового штамма в Евросоюзе и сейчас не видем оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией. Если уровень угрозы существенно увеличиться, мы снова посмотрим на этот вопрос, но сейчас я считаю, что мы не должны принимать поспешные решения только потому, что кто-то их тоже принял. “, – сказал Кулеба.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси – Кулеба

01.10 / США ввели новые санкции в отношении правительства Сирии

01.11 / Количество задержанных в связи с терактом в Ницце увеличилось до шести – СМИ

21.08 / Российские правоохранители отрицают, что в организме Навального обнаружили ядовитое вещество – СМИ

07.09 / Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни

20.11 / “Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре”. Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к “Евровидению 2021”

10.09 / Немецкие СМИ: Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей

17.10 / Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие

20.12 / Times – «беспрецедентная операция» — русских хакеров заподозрили во взломе британских организаций

09.12 / Врач назвал простой способ снизить шанс заражения COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска