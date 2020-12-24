Ученые не скрывают – они просто не замечают

24.12.2020, 13:55, Разное

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Каким образом 10 тысяч лет назад, в эпоху примитивной культуры неолита был построен город Иерихон с башнями, лестницами и прочими сложными элементами? Зачем на самом деле строили каменные Стоунхенджи и откуда пошла мода на бессмертие, как у Богов?

p>Фразы вроде "официальная наука умалчивает" или "ученые скрывают" уже давно употребляются скорее в ироническом смысле, мол какие же они наивные все эти сторонники альтернативной истории, у которых динозавры существовали одновременно с человеком, а пирамиды построили пришельцы.

И конечно же, при этом все доводы и рассуждения альтернативщиков сразу же отбрасываются в сторону как ошибочные и не достойные даже поверхностного ознакомления.

Но если попробовать взглянуть на официальную историческую науку незамутненным взглядом, то сразу же бросятся в глаза многочисленные нестыковки, нелогические выводы и прочее и прочее. Но ученые в самом деле ничего из этого не скрывают, они просто делают вид, что этих нестыковок не существует.

К примеру возьмем такой известный город как Иерихон, расположенный на территории современного Израиля. Официально считается, что он был основан в 8400 году до нашей эры, то есть ему около 10 тысяч лет! А это, между прочим период неолита, когда человеческая цивилизация была чрезвычайно примитивной и по большей части все еще имела культуру охотников-собирателей.

Что же было на самом деле? Город Иерихон изначально был сильно укреплен. Археологи обнаружили на месте раскопок каменную башню высотой в 10 метров, оснащенную внутренней (!) лестницей, городские стены высотой до 7 метров и ров глубиной в 3 метра, протянувшийся на 7 метров за пределы внешней стены. Что важно, эти сооружения были очень искусно сложены из отшлифованных камней без применения раствора.

Или взять многочисленные каменные сооружения вроде менгиров, дольменов и прочих Стоунхенджей, разбросанных по всему миру. Подсчитано, что даже для возведения небольшого каменного круга потребовались бы невероятные усилия по подготовке тяжелых камней, волочении их до нужного места и установки.

Из книги Луи-Рене Нужье "Жизнь людей в доисторические времена" узнаем, что "Огромный менгир Локмариакб в Моррбиане представляет собой массивную каменную глыбу длиной 23 метра и весом около 348 000 килограммов. Просто тащить его по земле было бы невозможно. Чтобы поднять его и поместить на деревянные катки, требуется 300 человек, равномерно распределенных по 40 рычагам. Чтобы заставить его покатиться, нужно 1750 человек или 250 волов. Небольшой подъем в 2 градуса потребовал бы усилий 2100 человек или 300 волов".

Зададимся вопросом: ЗАЧЕМ наши предки все это проделывали? Неужели у них было так много времени и им было так скучно, или у них была насущная необходимость таскать эти огромные каменюки за тридевять земель на своем горбу? Какая у них была мотивация?

Еще труднее понять мотивацию специалистов, утверждающих, что эти постройки имели символический или ритуальный характер. То, что это полная бессмыслица, понятно любому здравомыслящему человеку, однако нам продолжают, отводя глаза, втолковывать, что эти каменные сооружения использовались в качестве гробниц.

Больше прав на существование имеет версия о том, что эти сооружения использовались в качестве примитивных древних календарей. Мол, чтобы знать, когда сеять, когда жать. Помилуйте, но ведь нынешние крестьяне используют для своих нужд скорее не календарь, а прогноз метеорологов.

Для сельскохозяйственных нужд вполне достаточно использовать менее затратные сооружения и способы. И для нужд пахаря вполне достаточно знать периоды обращения земли вокруг солнца, в крайнем случае, фаз лунного цикла. Но зачем строить нечто громоздкое для того, чтобы иметь возможность в течение нескольких тысячелетий (!) отслеживать фазы цикла прецессионного смещения?

Нельзя обойти и Великие пирамиды Гизы. Они, очевидно, древнее культуры Египта. Они просто излишни для этой цивилизации. Египтяне, будь то фараоны или простые смертные, не нуждались в этих сооружениях для практических нужд. Они просто существовали рядом, поклонялись им и иногда делали несмелые и жалкие попытки их повторить. Но великие пирамиды Гизы они не строили.

У них не было для этого современной техники и не было никаких целесообразных причин возводить подобные сооружения в религиозных, ритуальных или календарных целях. Фараона, который так замордовал бы страну постройкой такой усыпальнички, послали бы куда подальше или прикончили бы свои же приближенные.

Тем не менее, в школьных учебниках утверждается, что пирамиду построил фараон Хеопс (Хуфу), в качестве своего посмертного обиталища. Хотя каждый специалист знает, что в ней нет и намека на следы захоронения.

Лучше бы "специалистам" – сторонникам теории пирамид-усыпальниц, честно признаться, что они не знают об этом артефакте ни одного ответа на ключевые вопросы.

Научное сообщество также, отчего-то, обходит молчанием тот факт, что шумеры, первая цивилизация городского типа в человеческой истории, возникла не только мгновенно и на пустом месте, но еще и с как бы уже развитыми научными дисциплинами, такими как математика, астрономия и т. д.

Как правило, человеческое общество и его историю изображают как медленный и постепенный процесс, в котором резких скачков быть не может, ибо для их возникновения нет объективных предпосылок. Но ведь нельзя же бесконечно игнорировать факт, что примитивные сообщества охотников, собирателей и архаичных земледельцев вдруг ни с того ни с сего резко "окультурились" и решили отныне быть цивилизованными. А ведь выглядит это именно так.

В 3800 году до нашей эры, если верить историкам, в южной части междуречья Тигра и Евфрата, примыкающей к Персидскому заливу, вдруг из ниоткуда возникла цивилизация. Здесь, как грибы после дождя, выросли города, с развитыми ремеслами, торговлей, металлургией, астрономией, математикой, письменностью, литературой, сводом законов, использованием колеса и ирригации, плюс, конечно, превосходной архитектурой. Создается впечатление, что все это не могло взять и развиться за какие-то сто лет. Это как будто ДАНО в готовом виде. Уже в совершенном виде.

Неудивительно, что многие культуры, признанные преемниками шумеров, носят следы скорее деградации, чем развития. То есть более древняя эпоха оказывается более продвинутой!

При этом, обилие версий происхождения шумеров поражает куцестью фактов, представленных в подтверждение гипотез, и неубедительностью выводов, которые делают исследователи.

Кстати, если вы хотите убедиться в полной беспомощности авторов, занимающихся этой проблемой, вспомните курс истории древнего мира, который вам преподавали в школе. Наверняка в учебниках тема происхождения шумеров была проигнорирована, а то и сама эта цивилизация упомянута только вскользь. Между тем, логично было бы спросить у самих шумеров, откуда они ведут свою родословную.

Глиняные таблички шумеров не просто говорят, они вопиют об этом, но исследователи упрямо не берут эти прямые письменные свидетельства в расчет. Их ограниченное понимание мифологии тормозит весь процесс познания, заставляет переводить и интерпретировать тексты извращенным способом, подгоняя под устоявшиеся догмы.

Царь шумерского города Урук Гильгамеш искал бессмертия, «как у богов». Он был не доволен тем, что его друг Энкиду умер. Он отправился к прародителю людей Утнапишти (прототип библейского Ноя), но его экспедиция потерпела неудачу. Утнапишти аргументировано доказал ему, что личное бессмертие Гильгамеша не входит в планы бессмертных богов. Так что правитель Урука вынужден был утешаться более тривиальными вещами.

Египетские фараоны тоже были просто одержимы идеей загробной жизни. Древние греки, германцы, арии повествуют нам в своих, якобы насквозь мифологических сказаниях о том, что длительное время рядом с ними существовала общность высокоразвитых, могущественных, бессмертных существ, сотворивших людей, вмешивавшихся в их дела или напрямую ими управлявших.

Странные совпадения, не правда ли?

В то время, как в отдаленных от Передней Азии архаичных культурах процветал (и поныне существует) анимизм и другие зачаточные формы религии, здесь мы имеем дело с комплексной, детальной и увязанной с человеческой историей системой взглядов. Которая не может быть отвергнута просто в силу своей мифологической составляющей.

Удивляет то, как целые поколения ученых предпочитают интерпретировать эти мифы самым нелепым образом. Такое впечатление, что они просто стыдятся произносить вслух куда более логичные объяснения, чем те, которые им подсказывает привязка к образно-интуитивному мышлению наших предков и персонификации ими сил природы.

Боги шумеров, египтян, ведической традиции не просто антропоморфны. Они еще и близкие, будничные, они рядом. И они бессмертны!

Бессмертие — удивительная деталь. Дело в том, что, в соответствии с нынешним положением вещей, это — бессмыслица. Мы не наблюдаем этого в окружающей реальности и не можем узнать об этом из своей социальной или биологической практики. Следовательно, такое абстрактное понятие не могло попасть в поле зрения нашей психики само по себе. Этому имело место какое-то соответствие в реальности, что-то, с чем наши предки сталкивались и о чем имели понятие, о чем могли судить и делать заключения.

Совершенно непонятно, почему такое простое объяснение не может быть принято. Этому может помешать только такое явление, как исповедование своего рода атеизма, только ложно понятого.

Наконец, для понимания того, что не все в порядке в традиционной хронологии и представлениях о начале истории человечества, стоит рассмотреть удивительные свидетельства, говорящие о применении мощных, точных и явно недоступных древним культурам технологий.

Содом и Гоморра уничтожены чем-то, имеющим огромную разрушительную силу. Минойская цивилизация сожжена сходным образом. Оригинальная, своим внезапным появлением похожая на шумерскую, цивилизация долины Инда, прекратила существование в результате применения оружия, аналогичного ядерному. Это сегодня признают многие специалисты, изучавшие характер разрушения городов Хараппа и Мохенджо-Даро, а также особенности обнаруженных там останков человека.

Свидетельств применения таких технологий гораздо больше, чем упомянуто, а не открыто, вероятно, еще больше. Таинственные мегалитические постройки в городе Тиауанако (Латинская Америка) снабжены совершенной подземной системой подачи воды, причем подачей в промышленных масштабах. По некоторым признакам там производили бронзу, хотя истинное предназначение города остается загадкой.

Этот город не разрушен. В нем нет древних ритуальных захоронений (как и в египетских пирамидах). Он просто брошен. Стал не нужен и был покинут. Такое случается с функциональными до поры до времени вещами. Такая же судьба постигла мексиканские сооружения похожего рода.

Между прочим, цивилизация древних майя крутилась вокруг возвращения богов, для которых они собирали золото. Так как богов они не дождались, они бросили свои великолепные города и деградировали. Еще до прихода испанцев.

В 2000 году до P. X. внезапно исчезла и шумерская цивилизация. Историки не могут объяснить, чем это вызвано, но данные археологи свидетельствуют, что города шумеров были брошены в спешке, будто бы их обитатели спасались от чумы.

От чумы ли? Древние тексты можно трактовать так, а можно и более смелым образом: от радиации. А уж когда беженцы расселились по соседним регионам, тут-то и начался всплеск цивилизации.