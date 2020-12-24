Мнение: Что дарили российским музеям в 2020 году

24.12.2020, 13:42, Разное

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Хотя музеи были закрыты (например, ГМИИ был открыт всего 177 дней из всего года), что-то хорошее там происходило. Вот мой текст об этом.

Среди экспонатов, пополнивших собрания российских музеев в 2020 году, — клинописные таблички, мраморная книга Айдан Салаховой, защитные костюмы от коронавируса и многое другое.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8699/