 

Мнение: Что дарили российским музеям в 2020 году

24.12.2020, 13:42, Разное
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Хотя музеи были закрыты (например, ГМИИ был открыт всего 177 дней из всего года), что-то хорошее там происходило. Вот мой текст об этом.

Среди экспонатов, пополнивших собрания российских музеев в 2020 году, — клинописные таблички, мраморная книга Айдан Салаховой, защитные костюмы от коронавируса и многое другое.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8699/

Источник: Шакко



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