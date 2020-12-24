Завершены испытания новейшей российской зенитной ракеты

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24.12.2020, 13:40, Новости дня
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В РФ успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333», способной поражать крылатые ракеты, беспилотники и низколетящие самолеты и вертолеты, сообщили в АО «Концерн Калашников».

«Стрела-9М333» предназначена для использования в зенитном ракетном комплексе «Стрела-10М», смонтированном на гусеничном шасси.

«Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах министерства обороны Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

По данным разработчика, «Стрела-9М333» предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет».

Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, что является ее важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса. Новая ракета позволяет вести огонь по принципу «выстрелил – забыл».

На представленном концерном видео испытаний демонстрируется ночная стрельба комплекса «Стрела-10М» новой ракетой по нескольким воздушным целям, имитирующим ракеты противника. В частности, показано успешное поражение воздушных целей на так называемых догонных курсах, когда ракета догоняет цель и поражает ее подрывом боевой части.



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