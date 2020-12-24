 

С чем связан новый антирекорд по числу случаев COVID-19? Ответил инфекционист Тимаков

24.12.2020, 13:12, Разное
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По словам специалиста, увеличение числа случаев заболевания COVID-19 в период с четверга по субботу связано со спецификой сдачи тестов. Большинство граждан обращаются к врачам в понедельник-вторник; соответственно, их результаты появляются к концу недели.

Евгений Тимаков обратил внимание, что рост заразившихся идет не по экспоненте. Сейчас в стране можно наблюдать стабилизацию эпидпроцесса. “Если сравнить с предыдущей неделей (с 14 по 20 декабря – Прим.ред.), то цифры приблизительно будут такие же”, – сказал инфекционист.

Ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации отчитался о 29 935 новых случаях заболевания в 85 регионах страны. Отмечается, что у 15,1% из них нет ярко выраженных симптомов. Выздоровело более 26 тысяч человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 635 пациентов.

Власти страны не планируют вводить жесткие ограничения в предстоящие праздники. Каждый регион сам принимает решение о принятии мер борьбы с распространением инфекции. Так, встретить Новый год жители Москвы смогут только дома или на даче: рестораны, кафе, бары и клубы будут закрыты.



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