Древнее поселение в Израиле 10 000 лет назад пережило мощнейшее цунами

24.12.2020, 13:10, Разное

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Израильские и американские исследователи обнаружили следы катастрофического цунами, обрушившегося на Израиль 10 000 лет назад. В результате катастрофического наводнения могло пострадать древнее поселение, существовавшее там не менее 30 000 лет.

Речь идет о северо-западном побережье Израиля, где находился город Тель-Дар. В этом месте исследователи из Университета Юты и Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с сотрудниками ряда израильских институтов нашли слой песка и морских отложений, хотя в то время этот участок находился в 4 км от побережья.

По словам Гилада Штиенберга, высота цунами могла достигать 40 метров, что делало катаклизм одним из мощнейших в данном регионе. Согласно статистике в течение 6000 лет на восточном побережье Средиземного моря раз в сто лет случается небольшое цунами.