В Сети появились первые фото со свадьбы солистки группы Artik & Asti

24.12.2020, 13:10, Разное

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В своем микроблоге Instagram солистка группы Artik & Asti Анна поделилась первыми свадебными снимками. По словам певицы, шикарное торжество, которое было запланировано в Греции летом, им пришлось отменить из-за пандемии.

Свадьбу подготовили уже на 80%, а поздравлять молодоженов должны были более 100 гостей. В голове у Asti была идеальная картинка: арка, закат и волны, которые бьются о скалы. Однако из-за карантина торжество пришлось отменить, поэтому свадьба прошла в Москве в узком кругу. В результате, мероприятие прошло очень душевно, а молодожены остались довольны. Иногда на больших свадьбах просто не успеваешь со всеми пообщаться, поэтому такой формат устроил всех приглашенных. Фотографировать гостям строго запретили, так как Анна ждала профессиональные снимки, чтобы лично ими поделиться с поклонниками.

С бизнесменом Станиславом Asti познакомилась в караоке в Екатеринбурге, но оказалось, что они уже виделись на дне рождения общего друга, просто артистка забыла этот факт. По словам знаменитости, ее избранник – «мужчина мечты», которого она однажды загадала под Новый год. Предложение руки и сердца возлюбленный сделал Asti спустя 1,5 месяца отношений. Знаменитость плакала 20 минут, после чего не могла уснуть до утра. Ей казалось, что Станислав – «суперидеальный» мужчина, поэтому обязательно будет «какая-то подстава».