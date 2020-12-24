Поклонники оценили внешность заметно похудевшей Ирины Пеговой

24.12.2020, 13:10, Разное

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Популярная российская актриса Ирина Пегова показала в Instagram результат своего похудения. Под обнародованным фото знаменитость пояснила о подготовке к новогодним праздникам.

Ирина Пегова предстала перед подписчиками в красном пальто. Кадр она решила сделать на одной из центральных улиц Москвы. Актриса спросила, началась ли у подписчиков традиционная предновогодняя суета. Сама же Пегова рассказала, что уже неделю занимается покупкой подарков для родных и близких.

Сестре актриса намерена преподнести сумку. Во время шопинга знаменитость не удержалась, поэтому купила модный аксессуар себе и своей дочери. Пегова решила это сделать, поскольку сейчас в магазинах начались скидки.

Поклонники в комментариях отметили, что за время участие в проекте «Ледниковый период» Ирина Пегова заметно похудела. Ее постройневшие ноги украсили высокие сапоги со шнуровкой. Преданные подписчики назвали знаменитость «супермоделью». Нашлись и те, кто заявили, что актриса очень идет красный цвет.