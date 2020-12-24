 

Ротару после российских “гастролей” выступила на концерте студии “Квартал 95”

24.12.2020, 13:00, Новости дня
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73-летняя украинская певица София Ротару приняла участие в съемках новогодней программы “Вечернего квартала” для “1+1”. Фото певицы, сделанное за кулисами, разместили на ее фан-странице в Instagram.

На фото Ротару запечатлена с телеведущей Катей Осадчей.

Съемки проходили во Дворце “Украина” 22 декабря.

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Публикация от * * * |СОФИЯ РОТАРУ * (@_sofia_rotaru_fan)

Также на фан-аккаунте опубликовали эпизод выступления Ротару на сцене “Вечернего квартала”.

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Публикация от * * * |СОФИЯ РОТАРУ * (@_sofia_rotaru_fan)

“Вечерний квартал” – проект студии “Квартал 95”.

В начале декабря Ротару приняла участие в съемках “Песни года” для российского “Первого канала”, которые проходили в Москве.

София Ротару принимает участие в российской “Песне года” с 1973-го, пропустила только однажды – в 2018-м. Певица – обладательница званий “Народная артистка СССР”, “Герой Украины”. В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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