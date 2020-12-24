В России установлен новый рекорд суточного прироста больных с COVID-19

24.12.2020, 13:00, Новости дня

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В России зафиксирован рекордный прирост суточного количества больных коронавирусной инфекцией – 29 935. Об этом свидетельствуют данные, озвученные 24 декабря оперативным штабом правительства РФ.

Предыдущий рекорд, установленный тремя сутками ранее, превышен почти на 600 случаев.

Всего с начала эпидемии число случаев COVID-19 достигло в РФ 2,96 млн.

За последние сутки в стране умерли 635 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это тоже рекорд для России.

Общее число жертв COVID-19 в РФ составляет 53 096.

По числу инфицирований Россия находится на четвертом месте в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось более 78,6 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44 млн выздоровели.