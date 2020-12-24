 

В России установлен новый рекорд суточного прироста больных с COVID-19

24.12.2020, 13:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В России зафиксирован рекордный прирост суточного количества больных коронавирусной инфекцией – 29 935. Об этом свидетельствуют данные, озвученные 24 декабря оперативным штабом правительства РФ.

Предыдущий рекорд, установленный тремя сутками ранее, превышен почти на 600 случаев.

Всего с начала эпидемии число случаев COVID-19 достигло в РФ 2,96 млн.

За последние сутки в стране умерли 635 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это тоже рекорд для России.

Общее число жертв COVID-19 в РФ составляет 53 096.

По числу инфицирований Россия находится на четвертом месте в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось более 78,6 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Штаб Трампа через суд требует приостановить подсчет голосов в Мичигане

11.12 / Новый кроссовер Cadillac XT4 появился в России

19.08 / Лукашенко приказал МВД положить конец протестам в Минске

26.08 / «Армату» захотели подготовить к боям с танками будущего

02.09 / Аксенов поручил найти «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

26.08 / Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до пяти человек

20.11 / “Неужели нужно было именно сейчас?” В Офисе президента отреагировали на обыски в музее Революции достоинства

08.09 / УДАР лидирует в Киеве и имеет вдвое больший рейтинг, чем “Европейская солидарность” и “Слуга народа”

10.07 / Xiaomi представила недорогой электроскутер Ninebot

05.07 / Пожар на фабрике в Баку потушен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска