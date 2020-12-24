Кулеба рассказал, будет ли Кабмин ограничивать авиасообщение во время новогодних праздников

24.12.2020, 13:00, Новости дня

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Украина не будет ограничивать авиасообщение на праздники. Об этом на брифинге 24 декабря сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Следующая тема, думаю, беспокоит многих. Она касается планов по прекращению авиасообщения из-за пандемии или ограничения путешествий на время праздников. Хочу заверить, что таких планов нет. Правительство понимает, что вы настроились на праздники, и не планирует вводить какие-либо ограничения на авиасообщение”, – сказал Кулеба.

Он призвал граждан придерживаться противоэпидемических мер во время путешествий.

Кулеба выразил надежду, что в ближайшем будущем в мире не буде форс-мажоров, связанных с пандемией, и правительству не придется пересматривать это решение.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 24 декабря число подтвержденных случаев инфекции в Украине достигло 1 001 132, умерло 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист