 

Кулеба рассказал, будет ли Кабмин ограничивать авиасообщение во время новогодних праздников

24.12.2020, 13:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина не будет ограничивать авиасообщение на праздники. Об этом на брифинге 24 декабря сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Следующая тема, думаю, беспокоит многих. Она касается планов по прекращению авиасообщения из-за пандемии или ограничения путешествий на время праздников. Хочу заверить, что таких планов нет. Правительство понимает, что вы настроились на праздники, и не планирует вводить какие-либо ограничения на авиасообщение”, – сказал Кулеба.

Он призвал граждан придерживаться противоэпидемических мер во время путешествий.

Кулеба выразил надежду, что в ближайшем будущем в мире не буде форс-мажоров, связанных с пандемией, и правительству не придется пересматривать это решение.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 24 декабря число подтвержденных случаев инфекции в Украине достигло  1 001 132, умерло 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Воскресный референдум грозит Швейцарии катастрофой в отношениях с ЕС

15.09 / Зеленский попросил Австрию передумать насчет «Северного потока – 2»

29.09 / Названы преимущества боевого вертолета Ка-52М

22.07 / Военнослужащий США скончался в Сирии

14.08 / В МИД Литвы сыронизировали на тему выборов Белоруссии

15.10 / В этом году из медучреждений Киева уволились более 7 тыс. работников – Кличко

19.07 / В Киеве за сутки с COVID-19 госпитализировали 13 человек

21.10 / Стали известны подробности оставления матерью ребенка бездомным в Москве

08.10 / В Армении назвали «чудовищным» обстрел храма в Карабахе

25.06 / Наблюдатель рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию на выездном участке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска