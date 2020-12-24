 

85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию

24.12.2020, 13:00, Новости дня
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85-летний американский режиссер Вуди Аллен в интервью, которое 24 декабря опубликовано на сайте НВ, заявил, что из-за пандемии, вызванной коронавирусом, в основном не выходит из дома, а все необходимые встречи проводит на расстоянии.

Режиссер отметил, что из-за ограничений потерял мотивацию и перестал писать, так как не знает, когда можно будет приступить к съемкам его нового фильма или к постановке пьесы.

Аллен признался, что в свободное время играет дома на кларнете, а в основном “слоняется по квартире” или смотрит телевизор.

Вуди Аллен – американский кинорежиссер, комедийный актер, продюсер, четырехкратный обладатель премии “Оскар”, писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Аллен известен также как джазовый кларнетист.

Дебютной работой Аллена в кино стал фильм “Что нового, киска?” (1965). Его картина “Энни Холл” (1977) получила четыре премии “Оскар”.

Одной из самых известных работ режиссера является картина “Вики Кристина Барселона” (2008) с участием испанской актрисы Пенелопы Крус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в США коронавирус подтвержден у 18,4 млн человек, из которых более 326 тыс. умерли.

Полную версию интервью с режиссером читайте на nv.ua.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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