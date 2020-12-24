2020 год проверил человечество на прочность

24.12.2020, 12:56, Новости дня

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Пандемия коронавирусной инфекции застала человечество врасплох. Практически для всех 2020-й стал годом тяжёлых испытаний и жёстких ограничений, вынуждая ощутить одиночество, панику, гнев и бессилие, передаёт Euronews. Но появление вакцины дарит надежду, что если всё пойдёт по плану и большая часть человечества сможет получить прививку, то следующий Новый год можно будет вновь отмечать в большой компании.

2020 год прошёл под знаком коронавируса. Пандемия изменила жизнь каждого из нас, застала врасплох. Люди поспешили в магазины, чтобы запастись товарами впрок. Перед кассами выстраивались огромные очереди, гели для рук и туалетная бумага разлетались как горячие пирожки.

Во многих странах был введён карантин, мы лишились возможности общаться вживую с родными и друзьями. Чтобы хоть как-то облегчить чувство одиночества, люди переключились на онлайн-общение. Вечеринки, деловые встречи, школьные занятия и даже свидания теперь проходят в виртуальном формате.

Постояльцы домов престарелых оказались в полной изоляции. Но всё же нашлись решения, которые дали пожилым людям возможность видеться с родными.

Главными героями этого года стали врачи — люди, оказавшиеся на передовой в войне с пандемией. Во многих странах стало традицией аплодировать медикам: каждый вечер в определённый час люди выходили на балконы и хлопали в ладоши, выражая признательность врачам за их подвиг.

Масками поначалу пользовался только медперсонал. В январе Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, в которых говорилось, что «медицинская маска не требуется, так как нет доказательств её полезности для защиты от заражения». Теперь же для многих из нас маска стала как телефон или кошелёк, без неё мы не выходим из дома.

Одна из главных рекомендаций, как защитить себя от коронавируса, — соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить ни к кому ближе, чем на метр — полтора. О рукопожатиях и поцелуях в щёку при встрече, естественно, пришлось забыть. Но тут же были придуманы новые способы приветствий — с помощью локтей или ног. Последнее получило название «уханьское приветствие».

Ограничения то ужесточали, то ослабляли, то ужесточали снова… Самоизоляция, обязательное ношение масок и перчаток — далеко не все поддерживают меры, которые вводят правительства разных стран. «Антипрививочники», «ковид-диссиденты», сторонники теорий заговора вышли на улицы, требуя большей свободы.

Кафе, рестораны, бары, отели, непродовольственные магазины, театры оказались под запретом. Многие из-за локдауна разорились или оказались на грани банкротства. Владельцы и сотрудники заведений вышли на акции протеста, требуя, чтобы им позволили работать, как раньше. В Лионе протестующие облачились в чёрное и вынесли гроб. «Новый карантин — это смерть для нашего бизнеса», — утверждали манифестанты.

Человечество возлагает надежды на вакцину. Если всё пройдёт по плану и большинство жителей планеты получит прививку в наступающем году — то вероятно, следующий Новый год мы сможем вновь отметить большой компанией.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2020 года.