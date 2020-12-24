Гудки протеста и стычки с полицией — в Дувре водители не скрывают своего недовольства из-за пограничного паралича

24.12.2020, 12:56, Новости дня

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В попытке покончить с заторами на пути в Дувр и позволить британцам отправиться во Францию местные власти решили развернуть мобильный центр тестирования на коронавирус, передаёт Sky News. Тем не менее, как отмечает канал, несмотря на все усилия властей, ситуация остаётся весьма напряжённой: в очереди то и дело вспыхивают потасовки, в то время как водители выражают своё возмущение протяжным гудением.

Официальный источник только что подтвердил, что в стремлении покончить с этой блокадой на пути в Дувр перед очередью развернут мобильный центр тестирования. Это позволит брать анализы у водителей и даст им возможность воспользоваться портом. Очевидно, это единственный возможный выход, поскольку, как вы видите, Колин, здесь стоят сотни и сотни транспортных средств — машин, фургонов, грузовиков. Они все блокируют въезд в порт, а также дорогу в сам Дувр. Все переулки заставлены грузовиками. Люди очень недовольны; вы, например, сами упоминали о нескольких потасовках. Полиция довольно быстро их пресекла, однако с тех пор произошло ещё несколько стычек: люди просто хотят проехать, учитывая, сколько дней им пришлось здесь проторчать.

Честно говоря, они не верят официальной версии событий о том, что их в ускоренном порядке протестируют в аэропорту Мэнстон. Им определённо не хочется вставать в хвост длинной, очень длинной очереди. Даже правительственные чиновники признают, что на то, чтобы её рассеять, у них может уйти несколько дней. Люди хотят попасть в порт как можно быстрее.

(Раздаются протяжные гудки.) Эти звуки здесь можно услышать часто. Водители сигналят, пытаясь продемонстрировать своё единое настроение — раздражение и гнев. Они хотят просто проехать.

И, конечно, Колин, к этому всему прибавляется ещё одна проблема: хотя, кажется, люди начали проходить тестирование в аэропорту Мэнстон, если им нужно сесть на паром, они не могут попасть в порт, и близко к нему им не подобраться до тех пор, пока власти не протестируют всех этих водителей и не позволят им продолжить путь дальше во Францию.

Власти на въезде в порт столкнулись с очень сложной ситуацией. Они пытаются с ней разобраться, и решение, которое они придумали, состоит в развёртывании мобильного центра тестирования. Однако, как быстро они сумеют это сделать и как быстро им удастся разобраться с этой вереницей грузовиков — это другой вопрос. Думаю, что на то, чтобы сгладить транспортную ситуацию только вокруг Дувра, уйдут многие часы и дни.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2020 года.