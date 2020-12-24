После ухода с поста Трампу придётся поумерить свой пыл в Twitter

24.12.2020, 12:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После ухода с поста президента США Дональду Трампу придётся начать обращать большее внимание на правила общения в Twitter, так как он потеряет все свои былые привилегии, пишет The Wall Street Journal. В противном же случае его сообщения могут начать удалять, а ему самому, как и любому обычному пользователю, будет грозить бан.



Reuters

На протяжении всего своего срока президент США Дональд Трамп пользовался своим аккаунтом в Twitter как мегафоном. Однако, когда американский лидер покинет Овальный кабинет, ему придётся начать следовать несколько иным правилам, чем раньше, пишет The Wall Street Journal.

На данный момент Трамп в отличие от рядовых американцев может писать в соцсети сообщения, практически не опасаясь, что его твиты удалят, а аккаунт заблокируют. По словам пресс-секретаря Twitter Ника Пачилио, после истечения срока американского лидера его аккаунт, на который подписано более 88 миллионов пользователей, потеряет особые привилегии.

Потеря подобных привилегий, которыми обладают лишь мировые лидеры и государственные чиновники, будет означать, что если Трамп нарушит правила платформы, его твиты будут получать не особую маркировку, а удаляться. Ранее сообщения Трампа неоднократно помечались компанией как «спорные», особенно когда речь заходила о заявлениях о фальсификациях на выборах.

При этом Twitter может столкнуться с весьма щекотливым вопросом касательно того, насколько суровые санкции ей нужно будет применять в том случае, если Трамп действительно будет нарушать правила сообщества после ухода со своего поста. Пока что компания ещё не приняла на этот счёт никакого окончательного официального решения, однако, по словам одного источника, знакомого с ситуацией, Twitter планирует разбираться с каждым случаем в отдельности.

Ранее Трамп заявил, что Twitter «вышел из-под контроля». По его мнению, компания подвергает его слова относительно выборов в США цензуре.

Между тем, Трамп стал первым президентом в истории США, который регулярно пользуется этой соцсетью как инструментом общения с общественностью. На этой платформе американский лидер объявлял о назначениях на государственные посты и сообщал об увольнениях, а также высказывал своё мнение по целому ряду вопросов. Его твиты зачастую односложны и пестрят заглавными буквами и восклицательными знаками.

В мае Twitter впервые указал на одно сообщение Трампа как на нарушающее правила соцсети, так как оно прославляло насилие. В последние же месяцы компания неоднократно помечала как не имеющие оснований многочисленные заявления президента о фальсификациях на выборах.

Американский лидер, который, несмотря на проигрыш, получил более 74 миллионов голосов, как в частных беседах, так и публично размышлял о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост в 2024 году. Однако даже если он всё же начнёт реализовывать подобные планы, Twitter пока что не сообщил, каким условиям должен удовлетворять человек, который намерен баллотироваться на подобную должность, чтобы называть его кандидатом в президенты.

Тем не менее, по словам исполнительного директора Института рыцарей первой поправки при Колумбийском университете Джамиля Джаффера, если Трамп продолжит нарушать правила Twitter после ухода с поста, будучи неправительственной платформой, соцсеть может заблокировать его учётную запись, как и в случае нарушений со стороны любого другого частного лица.