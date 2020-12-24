Мнение: Выставка Фалька открылась под замком и, притаившись, ждет посетителей в январе

24.12.2020, 12:48, Разное

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"Обнаженная Валька", так шокировавшая Хрущева, авангардистские картины, ставшие вехами в истории русского искусства, умение делать фактуру картины светящейся, словно жемчуг и многое другое…

Вчера в Третьяковской галерее, в здании на Крымском валу, состоялся закрытый пресс-показ выставки замечательного русского авангардиста Роберта Фалька. Ее официальные даты проведения 16 января (в первый же день после ожидаемого снятия ограничений) – 23 мая 2021 года.

Вот эта легендарная обнаженная, ознаменовавная очередной натиск государства на независимую живопись.

Ничего особенного, разве что ненавистников бодипозитива оскорбит.

Три красочные и яркие картины 1911 года, когда еще никто и не мог подумать, какой жизнь будет дальше. Мужские портреты – в частной коллекции.

Имя Фалька важно в нашей истории искусства по нескольким причинам: во-первых, он талантлив, во-вторых, он во многом стал легендой, символом всего отношения властей к подобному искусству ("не читал, но осуждаю", но только в живописи). Он прожил долго (1886 — 1958), успел пожить в Париже, испытал влияние многих направлений. И, наконец, в Советском Союзе как педагог воспитал много живописцев.

Выставка очень большая, занимает фактически полэтажа. На ней смогли представить все-все периоды творчества художника и, гуляя по залам, ты будто стареешь и грустнеешь вместе с ним.

Чудесный "Пейзаж со свиньями" (1912)

Отдельно деталь

Портрет дамы из частной коллекции (1911). Фрагмент, картину разрезал сам автор.

Фрагмент пейзажа с баржей, оцените мазки и цвета (чепуху какую пишу, сорри).

Слева — "Дама в красном" (1918). Такой легкий кубизм.

Справа — мой любимый "Портрет Мидхата Рефатова" (1915). Перевел на турецкий язык "Войну и мир". расстрелян белогвардейцами в 1920 году.

Это, конечно, не "пикассо", но Фальк старался.





Хорошо, что собраны и хрестоматийные вещи, которые студент-искусствовед в страшных снах перед экзаменом видит (в основном они из ГТГ), а также много из региональных государственных музеев плюс из частных коллекций.

"Красная мебель" (1920), еще одна знаковая картина. (Представьте ее как пандан "Ленину в Смольном" Бродского).

"Обнаженная. Крым" (1916). Мне кажется, что на стене гостиной в "Хождении по мукам" висело нечто подобное.

Пейзажи этого периода очень красочные.

А вот начинается совсем другой период жизни, и манера резко меняется.

Слева автопортрет, справа "Портрет женщины с белой повязке" (1922-3), портрет третьей жены.

Его мазок становится такой особенный, узнаваемый, как будто он не пишет маслом, а лепит из светящегося пластилина. Фигуры кажутся объемными.



"Женщина, расчесывающая волосы" (1926). Собрание Алисы Лабас. Изображена Раиса Идельсон (3-я жена). (Женщины его обожали, а когда вглядываешься в его автопортреты, то пытаешься представить, почему).

Бретонцы 1930-х годов





"Портрет художника Абрама Минчина" (1931)

"В белой шали" (1947), Изображена Щекина-Кротова, 4-я жена художника, которая сделала, став его вдовой, колоссальную работу по популяризации творчества мужа.

"Автопортрет в красной феске" (1957). Очень интересно разглядывать фактуру поверхности.

"Портрет А.Г. Габричевского" (1953, ГТГ)





В январе обязательно спешите на выставку!

На ютубе экскурсия куратора

На сайте музея информация: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/robert-falk/