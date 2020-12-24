 

Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год

24.12.2020, 12:46, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым особый статус Донбасса продлевается до 31 декабря 2021 года.

«Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – цитирует документ РИА «Новости».

В соответствии с Минскими договоренностями, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы на этих территориях так и не состоялись, особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев настаивает на выводе «незаконных формирований» с этих территорий для вступления закона в силу.

Ранее представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий. Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно при выполнении минских соглашений, а не при их подмене.



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