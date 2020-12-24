Госдума одобрила штраф до 1 млн рублей за неисполнение закона о суверенном Рунете

24.12.2020, 12:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об административной ответственности для операторов за неисполнение закона о суверенном интернете.

Законодательную инициативу внесли председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский, передает «Интерфакс».

Административная ответственность вносится за непредоставление в Роскомнадзор информации об имеющихся у операторов номерах автономных систем, о сетевых адресах, принадлежащих автономной системе, о местах установки средств связи, подключенных к линиям связи, расположенным за пределами России, а также о маршрутах сообщений электросвязи и об инфраструктуре сети связи.

Суммы штрафов для юридических лиц варьируются от 20 до 700 тыс. рублей, в ряде случаев предусмотрено приостановление деятельности.

Также вводится административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения – в этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Напомним, 1 ноября 2019 года вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Президент Владимир Путин заявлял, что закон о суверенном интернете направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию.

В ходе ежегодной «Прямой линии» глава государства объяснил необходимость закона о надежном Рунете. По его словам, никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.