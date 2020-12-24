Кремль назвал причины самоубийств двух сотрудников ФСО
24.12.2020, 12:46,
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Самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) связаны с личными трагедиями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это человеческая трагедия, личная трагедия», – цитирует ТАСС Пескова, прокомментировавшего два случая самоубийств сотрудников ФСО. По его словам, «причины предыдущего случая (30 ноября) не были связаны с многочисленными переработками». «Это неверная информация», – подчеркнул Песков.
«К сожалению, да, это человеческая трагедия, но это связано исключительно с личными причинами», – отметил представитель Кремля, отказавшись от дальнейших разговоров на эту тему.
Напомним, 21 декабря тело подполковника ФСО нашли под окнами многоквартирного дома на северо-востоке Москвы.
Ранее сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство на территории Московского Кремля.
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