Добро против хейта: Лиза Арзамасова поделилась эмоциями после свадьбы с Ильей Авербухом

24.12.2020, 12:24, Разное

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В декабре продюсер собственных ледовых шоу и бывший фигурист Илья Авербух женился на звезде сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, попечителе фонда “Старость в радость” Лизе Арзамасовой. 47-летний спортсмен и 25-летняя актриса расписались в узком кругу, не став делать из свадьбы пышное торжество. О том, как на их брак отреагировала общественность, Лиза рассказала на своей странице в Instagram – поблагодарив всех, кто их поддерживает.

Лиза АрзамасоваУ меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, “как надо и как не надо”. Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много, – особенное счастье!!! Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, – есть так много ответной радости за счастье других людей!- написала Лиза, выразив огромное желание, наконец, встретиться с поклонниками на живом выступлении:

Я очень жду новых здоровых времен, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься! А вы знаете, как я люблю обниматься. Я узнаю вас среди прочих за секунду: по свету в глазах, по улыбкам, по доброй энергетике, по первому доброму слову! А пока обнимаю нежнейше через расстояния и часовые пояса! Спасибо!

Лиза Арзамасова и Илья АвербухНапомним, в начале июля HELLO.RU первым сообщил о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. В декабре пара удивила – в хорошем смысле этого слова – общественность, сообщив о том, что они узаконили отношения. Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов в окружении только самых близких людей, опубликовав в Instagram видео с торжества.

Впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где в том числе рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух