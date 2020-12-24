 

В России выросли цены на овощи и яйца

24.12.2020, 12:18, Разное
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По данным Росстата, рост цен на продукты отмечен почти всех субъектах страны. В среднем яйца подорожали на 3,2%. При этом дешевле они стали лишь в Мордовии и Хакасии – на 0,7% и 0,4% соответственно.

Больше же всего подорожали овощи. Цены на огурцы взлетели на 10%, на помидоры – на 6,4%.
Картофель за минувшую неделю подорожал на 2,3%, белокочанная капуста – на 0,7%, репчатый лук прибавил в цене 1,4%, а морковь – 1,8%, передает Life.ru.

В целом цены на плодоовощную продукцию поднялись почти на 3%. Также незначительно подорожали мучные изделия: хлеб, пирожные, макароны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал решить вопрос с необоснованным ростом цен на продукты. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по изменению ситуации. Вскоре правительство представило план по снижению цен на продукты.

Как писали “Дни.ру”, глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что и в нашей стране некоторые важные продукты могут стать труднодоступными для некоторых категорий граждан. В связи этим она предложила правительству рассмотреть вариант введения продуктовых карточек и социального питания для малоимущих россиян.



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