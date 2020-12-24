 

Политолог Неменский вскрыл главную проблему белорусской оппозиции: Внутренне враждебна

24.12.2020, 12:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Любое политическое противостояние нельзя делить лишь на две стороны. Раскол есть как в оппозиции, так и в правящей элите.

О том, какая наиболее актуальная проблема встала перед белорусами, рассказал Политолог Олег Неменский. По словам эксперта, главный существенный недостаток оппозиции в том, что у нее отсутствует единая программа.

Скрепой для протесутующих является негатив, вызванный личностью Лукашенко. При это позитивной повестки у оппонентов Батьки нет, подчеркнул Неменский.

Политолог добавил, что когда наступит время формировать программу, может вскрыться, что оппозиция внутренне противоречива. Речь идет и о вражде между лагерями протеста.

Не секрет, что за разными группами стоят и разные силы. Это неминуемо ведет к тому, что у каждой из них свой интерес, который может спровоцировать лишние конфликты.

Кроме того, важно ставить перед собой четкие цели. Пока что у народа их нет. Люди декларируют необходимость собрать на улице как можно большее количество единомышленников. Что за этмм последует? На этот вопрос также нет внятного ответа, убежден Неменский.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Мнение: Письмо: “После мочалки трудно”

21.07 / Инфекционист высказался о вероятности гибели человечества от коронавируса

11.08 / Россияне стали меньше доверять Александру Петрову

18.09 / «Рассчитывала на 50 000»: Жена Данко пожаловалась на маленькие алименты

07.12 / В Москве начали строить самое больше в Европе колесо обозрения

21.09 / Уфолог нашел «древние чаши» на поверхности Марса

17.07 / В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра

15.09 / Павел Прилучный познакомил детей с новым членом семьи

19.08 / В России могут взлететь цены на компьютеры и ноутбуки

10.11 / Битва за Шушу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска