 

Нарколог Лазарев заявил о смертельной опасности алкоголя после COVID-19

24.12.2020, 12:16, Разное
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Врач-нарколог Игорь Лазарев заявил, что существует опасность употребления алкоголя после COVID-19. По его словам, людям, которые перенесли коронавирус, нельзя испытывать даже легкую степень похмелья.
Коронавирусная инфекция способствует образованию тромбов, а это значит, что в сосудах формируются свертки крови. При интоксикации в организме запускается воспалительный процесс. В результате увеличивается риск отрыва тромба.

Похмелье также вызывает обострение некоторых хронических заболеваний. Под ударом оказываются сердечно-сосудистая и пищеварительная системы. Поскольку спиртное оказывает раздражающее действие на стенки органов, человек начинает чувствовать симптомы гастрита и язвы. К тому же употребление алкоголя ускоряет сердечный ритм, поэтому не исключен гипертонический криз.

Еще одна опасность похмелья – обострение патологий нервной системы. У тех, кто страдает эпилепсией, на фоне опьянения может возникнуть очередной приступ.

Медики рекомендуют соблюдать правила, чтобы утром после наступления Нового года не чувствовать неприятные симптомы. Перед ночным застольем важно выспаться, а также плотно поесть. Нельзя смешивать различные спиртные напитки, поскольку токсические элементы в них отличаются. Во время застолья между тостами пауза должна составлять минимум 30 минут.



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