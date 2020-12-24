Представлен Umidigi A9 с Android 11, 5150 мА•ч и ИК-термометром за 100 долларов

24.12.2020, 12:16, Разное

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Представлен первый на планете смартфон с инфракрасным термометром. Umidigi A9 работает на ОС Android 11, оснащен батареей на 5150 мА•ч и стоит всего 100 долларов.

Китайский бренд Umidigi известен качественными и технологически актуальными товарами. В этот раз компания выпустила смартфон бюджетного сегмента с функционалом, который не всегда можно найти у дорогих флагманов от конкурентов. При этом одна из опций, инфракрасный термометр, ранее и вовсе не применялась ни одним из производителей, Umidigi A9 стал пионером в данной сфере. Особенно полезной такая функция будет во время пандемии коронавируса, принцип ее действия показан на видео, опубликованном руководством корпорации.

Работает устройство под управлением одиннадцатого поколения операционной системы Android. Еще одной особенностью аппарата стало наличие вместительного аккумулятора на 5150 мА•ч, при этом батарея поддерживает быструю зарядку на 10 Ватт. Кроме того, есть Umidigi A9 и разъем USB-C, тоже достаточно редкий для смартфонов-бюджетников. Стоимость девайса составляет всего 100 долларов США, за эти деньги пользователь получает экран на 6,53 дюйма с соотношением 20:9 и разрешением 720 на 1600 пикселей.

Мощность и производительность Umidigi A9 обеспечивает однокристальная система MediaTek Helio G25, дополненная 3-гигабайтным LPDDR4X-чипом оперативной памяти. Любого рода контент можно хранить на флэш-накопителе в 64 гигабайта. Основная фото-видео-камера в гаджете тройная, с датчиками разрешением на 2, 8 и 13 миллионов пикселей. Селфи-объектив, помещенный в круглый вырез в центре лицевой панели вверху, 8-мегапиксельный. В открытой продаже аппарат появится уже с 1 января 2021 года.