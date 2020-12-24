Дмитрий Шепелев попросил совета по поводу подарка для Екатерины Тулуповой

24.12.2020, 12:16, Разное

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В своем микроблоге Instagram Дмитрий Шепелев обратился к подписчикам и попросил совета по поводу того, что подарить «девушке, у которой все есть». Имени телеведущий не уточнял, но, вероятнее всего, речь идет о его возлюбленной Екатерине Тулуповой.

Дмитрий Шепелев намекнул на то, что его сожительница – состоятельный человек, потому подобрать для нее презент очень сложно. Фолловеры с удовольствием отозвались на просьбу ведущего ТНТ и начали писать в комментариях различные варианты. В качестве новогоднего подарка для Екатерины Тулуповой предложили какое-то ювелирное украшение, так как ни одна представительница слабого пола не устоит перед драгоценностями. Другие подписчики считают, что для человека, у которого есть материальные блага, важны эмоции. Поэтому можно подарить, например, полет на воздушном шаре, так как это захватывающе и романтично.

Большинство поклонников считают, что самым лучшим подарком для возлюбленной Дмитрия Шепелева могло бы стать предложение руки и сердца. Пара только недавно начала публично демонстрировать свои отношения и размещать совместные снимки в социальных сетях. Телеведущий дорожит личным счастьем, которое он обрел после смерти матери своего сына Жанны Фриске.