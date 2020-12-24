 

Дмитрий Шепелев попросил совета по поводу подарка для Екатерины Тулуповой

24.12.2020, 12:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Шепелев обратился к подписчикам и попросил совета по поводу того, что подарить «девушке, у которой все есть». Имени телеведущий не уточнял, но, вероятнее всего, речь идет о его возлюбленной Екатерине Тулуповой.
Дмитрий Шепелев намекнул на то, что его сожительница – состоятельный человек, потому подобрать для нее презент очень сложно. Фолловеры с удовольствием отозвались на просьбу ведущего ТНТ и начали писать в комментариях различные варианты. В качестве новогоднего подарка для Екатерины Тулуповой предложили какое-то ювелирное украшение, так как ни одна представительница слабого пола не устоит перед драгоценностями. Другие подписчики считают, что для человека, у которого есть материальные блага, важны эмоции. Поэтому можно подарить, например, полет на воздушном шаре, так как это захватывающе и романтично.

Большинство поклонников считают, что самым лучшим подарком для возлюбленной Дмитрия Шепелева могло бы стать предложение руки и сердца. Пара только недавно начала публично демонстрировать свои отношения и размещать совместные снимки в социальных сетях. Телеведущий дорожит личным счастьем, которое он обрел после смерти матери своего сына Жанны Фриске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Рита Дакота трогательно поздравила дочь Мию с трёхлетием

21.10 / Алена Рапунцель уже месяц встречается со стриптизером

22.08 / Польша в рамках декоммунизации заменила Россию на Кастовию

10.11 / Мнение: В Ереване штурмуют здание правительства

25.06 / Стартовали съемки четвертого сезона сериала “Гранд”: новые герои и любовный треугольник

22.11 / Диетологи из США назвали здоровые источники белка для женщин

04.11 / Победа Байдена может привести к госперевороту на Украине

14.11 / Анна Хилькевич предположила, как будет выглядеть в старости

16.07 / Мнение: Шахматная оценка уровня компетентности, китайская дипломатия и рекорд мирового долга

26.10 / Город хищений, арестов и стрельбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска