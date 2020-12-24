Скандалы: Пирамиды из биткоинов

24.12.2020, 12:14, Разное

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Как в России и США расследуют дело сообщества AirBit Club

В январе 2021 года в США начнётся рассмотрение дела организаторов международной криптовалютной финансовой пирамиды AirBit Club. Пабло Ренато Родригес, Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Джеки Агилар были задержаны летом, их обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов долларов. Организаторы российской версии AirBit тоже стали фигурантами уголовного дела, расследование которого не завершено. Сейчас власти США и России разбираются, кто виноват в краже десятков миллионов долларов и как вернуть деньги.

По данным минюста США, задержанные продвигали AirBit с конца 2015 года как многоуровневый маркетинговый клуб в индустрии криптовалют. Организаторы обещали, что участники будут получать пассивную гарантированную ежедневную прибыль от любого приобретённого членства за счёт добычи криптовалюты и торговли ей.

Вступившие в AirBit видели, как в их личных кабинетах накапливается прибыль, но это было обманом. По словам специального агента HSI Питера С. Фитцхью, обвиняемые тратили деньги своих жертв на роскошные автомобили, драгоценности, дома и мероприятия по вербовке новых участников.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Родригеса и Дос Сантоса в организации другой инвестиционной схемы – Vizinova. Тогда им удалось избежать лишения свободы благодаря активному сотрудничеству со следствием.

В 2016 году участники клуба начали жаловаться на невозможность вывести средства и высокие комиссионные сборы, которые составляли более 50 процентов от запрошенной суммы.

Одни сообщали, что накопленные деньги им соглашались выдать только в обмен на «свежую кровь» – вовлечение новых участников в пирамиду; учётные записи других и вовсе закрывали якобы «из-за экономического и финансового кризиса, вызванного COVID-19». Разумеется, без возврата инвестиций.

Скрыть схему организаторы пытались, отмывая доходы от неё через несколько внутренних и иностранных банковских счетов. В общей сложности подсудимые обратили в законный доход не менее 20 млн долларов.

Искупление

Низкая финансовая грамотность и жажда быстрой наживы заставили некоторых поверить в гарантированный доход до 300 процентов годовых.

С началом роста курса криптовалют «представительство» AirBit Club – Pro100Business – открылось и в России. Его возглавили Евгений Лебедев, Иван Колногоров и Артём Юрзин (все трое – из Екатеринбурга). Лидеры организации назывались мастер-консулами. Именно после их обращений арестовали создателей схемы в США, рассказал «Октагону» Евгений Лебедев. По его словам, в 2016 году он подключился к клубу как дистрибьютор МЛМ-компании (Сетевой или многоуровневый маркетинг. – τ.) через одного бразильца.

– Во время первой поездки в Панаму мы встретились с основателями – Гутембергом и Ренато, которые наглядно показали, как и что они делают. Майнинг криптовалют тогда приносил порядка 300 процентов годовых, а клуб готов был платить около 40 процентов в год на купленный майнинговый контракт. Начался дикий рост цены на биткоин, клуб зарабатывал с этого сверхприбыль, – поделился он.

Проблемы с выводом, по словам Лебедева, начались в мае 2019 года. Тогда, заподозрив неладное, он сам, Колногоров и Юрзин вышли из проекта.

Спустя несколько месяцев все трое стали фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), заведённого ГУ МВД по Свердловской области. На момент его возбуждения, в августе 2019 года, сообщалось, что Pro100Business привлёк около 60 тысяч человек, которые вложили до 150 млн долларов. Сколько денег потеряно в этой пирамиде, неизвестно. Юристы обвиняемых настаивают на том, что обратившийся к следователям пострадавший – обычный вымогатель, ранее он требовал от организаторов 5 млн рублей за то, чтобы не привлекать силовиков. Начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых подтвердил наличие дела, однако от комментариев по существу пока отказался – в интересах следствия.

Между тем именно уральские фигуранты с февраля 2020 года собирали жалобы участников пирамиды, потерявших деньги, – их заявления были направлены в SEC.

Юрист, специализирующийся на борьбе с интернет-пирамидами, Алексей Макаров полагает, что эта позиция мастер-консулов позволит их адвокатам доказать отсутствие прямого умысла, а значит, и вины.

– В какой-то части они ведут себя честнее, чем все остальные сетевики. По крайней мере, приложили усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто эту платформу создавал, – отметил он.

В SEC и минюсте США на запрос «Октагона» не ответили.

Запрещённая информация

Признаки финансовой пирамиды в деятельности клуба обнаружил Центробанк.

– Банк России ранее направил материалы по проекту AirBit Club в Генеральную прокуратуру, которая затем обратилась с иском в суд. Суд вынес решение признать информацию о деятельности интернет-проекта AirBit Club запрещённой к распространению на территории РФ, – пояснили в пресс-службе ЦБ.​

Речь идёт о решении Центрального райсуда Челябинска от сентября 2019 года по иску регионального прокурора. В письме, направленном в Генпрокуратуру (имеется в распоряжении издания), регулятор указывает, что на своих сайтах AirBit Club обещает стабильный доход за счёт операций с криптовалютами и майнинга.

«Денежные средства населения привлекаются под видом инвестиционных контрактов, при этом заявленная доходность инвестиций составляет от 60 до 300 процентов годовых. Проектом предлагаются высокие реферальные доходы участникам за привлечение новых игроков», – говорится в документе.

По мнению ЦБ, одним из организаторов деятельности клуба в сети был Евгений Лебедев. Описана и схема работы клуба. Чтобы стать участником AirBit Club, нужно зарегистрировать электронный кошелёк криптовалют на сайте WallBTC и пополнить счёт – перевести рубли или доллары на счета физлиц, реквизиты которых указаны на сайте. После зачисления на счёт электронного кошелька средства обмениваются на криптовалюту, и потенциальный инвестор может зарегистрироваться и выбрать один из вариантов инвестирования в AirBit.

Сумма вклада – от 1 до 63 тыс. долларов. Она возвращается с процентами (от 0,2 до 1,2 процента в день) в течение 300–525 дней. Для этого нужно каждый вторник в течение 300 дней подавать заявку на вывод средств в личном кабинете и через «онлайн-обменник» сайта WallBTC выводить их на банковские карты.

По мнению ЦБ, AirBit и WallBTC работали в тесной связке: лидеры клуба рекламировали криптообменник как неотъемлемую часть платёжной инфраструктуры проекта.

Компания WallBTC PTE. LTD зарегистрирована в Сингапуре, её владелец – Анатолий Бердников из Миасса (Челябинская область). Счета, реквизиты которых указаны на сайте обменника, принадлежат ему и аффилированным с ним лицам. По данным ЦБ, с середины 2016-го по сентябрь 2018 года они привлекли около 130 млн рублей более чем от 3 тысяч граждан, вернули – менее 110 млн рублей.

При этом криптовалюту они не покупали и не продавали, а часть денег возвращали, вероятно, за счёт средств вновь привлекаемых инвесторов, говорится в документе. Суд с мнением регулятора и прокурора согласился лишь частично.

«Компании WallBTC S.R.O и WallBTC PTE. LTD (владельцы сайта и доменного имени) не осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, не являются финансовыми организациями, не оказывают финансовые услуги. Взаимосвязь деятельности указанных компаний с деятельностью сайтов под брендом AirBit Club административным истцом не доказана», – говорится в решении.

Таким образом, сайт WallBTC работает до сих пор. Однако вывести оттуда свои средства участники AirBit Club так и не могут.

Новые проекты

Впрочем, покинув AirBit Club, Лебедев, Колногоров и Юрзин занялись аналогичными проектами, по-прежнему обещая участникам доход от привлечения новых пользователей. В 2019 году они организовали STM.Club – «экосистему, объединяющую в себе восемь уникальных площадок, созданных для быстрого развития технологии блокчейн и распространения идеи “децентрализованного мира” в массы». Проект был запущен совместно с площадкой для обмена криптовалюты Streamity и её разработчиком Владиславом Кузнецовым.

Как рассказал «Октагону» источник, близкий к проекту, изначально Лебедев, Колногоров и Юрзин должны были привлечь 500 тысяч пользователей.

Сам сервис, по словам собеседника, технически реализован так, что выплаты по реферальной программе не могли превышать 60 процентов от прибыли компании и число уровней участников ограничивалось. Система начала работать, но пользователей было мало, позже проект закрылся. По одной из версий, мастер-консулов из проекта выдавили, не вернув вложенные средства, по другой – уральцы вынудили отдать им программные продукты.

Следующий проект мастер-консулов – Wise Win – действительно основан на сервисах Streamity: включает криптокошелёк, образовательную платформу и магазин. Партнёрам предлагают покупать пакеты, дающие привилегии при использовании сервисов. Собеседник «Октагона» из числа участников пояснил, что схема работы во всех проектах троицы примерно одинаковая. В последнем разве что добавилось приложение электронных визиток для бизнеса, пользователям которого платят не только за привлечение людей, но и за репосты в соцсетях, отзывы и комментарии.

Кроме того, Wise Win выпустила свои токены. «При регистрации новичков на пакеты Platinum и Diamond они получают 300 или 1000 токенов (в зависимости от пакета)», – говорится в сообщении компании. Чем они подкреплены, не уточняется.

Больше пирамид

В начале декабря Центробанк выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited.

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в интервью ТАСС рассказал, что «инвестиции» компания привлекала в соцсетях и в офлайне – несколько «консультационных центров» были открыты в 16 регионах.

По данным Центробанка, организация не вела деятельности, которая бы обеспечила обещанные 2 процента ежедневного дохода, выплаты осуществлялись за счёт новых «инвесторов». При этом средства вкладывали исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей невозможно.

Компания продолжала деятельность крупной финансовой пирамиды Cashbery, её менеджеры ранее участвовали в проектах Cashbery, B2B jewelry, Finiko (в отношении руководителей последнего также возбуждено уголовное дело).

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников пояснил «Октагону», что популярность таких видов мошенничества связана с ростом цены биткоина – недавно она опять побила рекорд в 24 тыс. долларов. По его оценке, в криптовалюте разбираются только 8–10 миллионов россиян.

– Для этого есть специальные люди, которых надо привлекать, чтобы они хотя бы объяснили. Если речь о брокерских фирмах, нет тех, которые занимаются только криптовалютой. Просто у кого-то есть возможность криптой взять, у кого-то нет. И только серьёзные, проверенные компании мировые могут получить лицензию на работу с криптовалютой, – подчеркнул эксперт.

Анна Лапина