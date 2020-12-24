Ученые: коронавирус с новой мутацией на 56% заразнее

24.12.2020, 12:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Авторы нового исследования утверждают, что появление нового варианта коронавируса может потребовать дополнительных мер безопасности, например, закрытия учебных заведений. Кроме того, может понадобиться ускорение вакцинации населения Великобритании. Иначе количество заболевших, госпитализированных и умерших от COVID-19 в 2021 году может стать больше, чем в 2020.

Согласно новым данным, коронавирус с новой мутацией на 56% проще передается от одного человека другому. В то же время, текущая информация не позволяет назвать его более смертельным.

«Исследование основательно и согласуется с данными, которые у нас имеются из других источников. Важно ли это? Да. Есть ли доказательства увеличения заразности? Да. Повлияет ли это на несколько ближайших месяцев? Да», – цитирует The New York Times эпидемиолога Билла Ханджа (Bill Hanage) из Школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана, который не участвовал в новом исследвоании.

«Британская» мутация коронавируса: что это значит?

Разбираемся, чем чреваты мутации коронавируса и теряют ли смысл прививки от инфекции

Читать статью

Как проводилось исследование

Новое исследование провели ученые из Центра математического моделирования инфекционных болезней Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В исследовании они использовали серию моделей, которые предсказывают риск инфицирования, госпитализации, смерти. Они сравнивали эти модели, чтобы понять, что спровоцировало быстрое распространение нового штамма. В частности, ученые использовали данные Google о перемещении людей по стране, чтобы исключить возможность того, что к широкому распространению нового штамма привело увеличение контактов между людьми.

Ученые напоминают, что исследование основано на моделях, которые подразумевают ряд допущений, некоторые из которых могут оказаться неверными. Некоторые условия (например, смертность или заболеваемость в отдельных группах людей) могут измениться и повлиять на ситуацию.