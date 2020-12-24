Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
24.12.2020, 12:06,
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Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 23 декабря разместила в Instagram Stories совместное фото с мужем, сделанное во время отдыха.
Супруга Ярославского позирует в кадре в белом сплошном купальнике, а ее муж – в черных плавках в красную полоску.
Скриншот: marinka / Instagram
22 декабря супруга бизнесмена разместила в сети пост, указав, что они проводят отпуск на Мальдивах.
“Очень тепло, на этой неделе были дожди, но на следующей передают солнце”, – поделилась она с подписчиками.
Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.
Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.
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