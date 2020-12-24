Определен риск заразиться коронавирусом в поездах

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24.12.2020, 11:52, Новости дня
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Риск заражения COVID-19 во время путешествия на поезде составляет менее 1%, сообщается в материалах Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC), в которую входит РЖД.

«Основываясь на научных данных (…) при соблюдении рекомендованных правил, таких как ношение маски, риск передачи COVID-19 в поездах составляет менее 1%», – цитирует материалы исследования РИА «Новости».

Исследование проводилось сделано целевой группой организации по требованию членов союза, передает корпоративная газета РЖД «Гудок». Представитель целевой группы союза по борьбе и профилактике COVID-19 Ванесса Перез сообщила, что исследование проводилось в целях изучения научных данных в отношении рисков заражения людей коронавирусом при поездках на железнодорожном транспорте. Она отметила, что риск заражения COVID-19 во время поездок в поезде составляет менее 1% благодаря действующим противоэпидемиологическим мерам.

«Мы надеемся, что научные данные, свидетельствующие о том, что путешествие на поезде является COVID-безопасным, смотивируют людей к выбору железной дороги, тем самым увеличивая пассажиропоток. Нам необходимо восстановить доверие общественности к поездам и обеспечить, чтобы клиенты знали, что риск передачи инфекции в поездах очень мал», – отметила Перез.

Ранее председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков рассказал, что в поезде на одного человека приходится больше пространства, соответственно концентрация патогенов и риск заразиться ниже.



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