 

Матвиенко озвучила важный итог поправок в Конституцию

24.12.2020, 11:52, Новости дня
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Поправки в Конституцию сделали более надежным порядок функционирования государства, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«По важности для государства, общества, наверное, ничего не сравнится с пакетом законов, их было внесено 25, которые направлены на исполнение, реализацию поправок в Конституцию и превращение их в конечном итоге в законодательные акты. Они, безусловно, делают нашу государственно-политическую систему более сбалансированной, устойчивой, эффективной в нынешних условиях, когда мир, грубо говоря, трясет, повышение качества государственного управления становится решающим фактором жизнеспособности страны, ее развития», – передает ее слова РИА «Новости».

«Мы сделали более надежным, более современным механизм работы нашего государства, функционирования нашего общества», – добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда также призвала перестать дискутировать о возможном переносе единого дня голосования. «Я неоднократно высказывала свою точку зрения, считаю по-прежнему, что голосование в сентябре является оптимальным для нашей страны. Согласна с Эллой Александровной [Памфиловой] в том, что сентябрь является оптимальным. Тем более никакого другого, более аргументированного подхода никто не предложил. Мне кажется, пора заканчивать эти дискуссии, совершенствовать возможности и условия для голосования в те сроки, которые сегодня определены», – сказала Матвиенко.

Кроме того, она полагает, что в дополнительных каникулах при многодневном голосовании нет необходимости. «Что касается опасений по поводу учебного процесса, я не считаю, что нужны какие-то дополнительные каникулы [при многодневном голосовании]. Я считаю, что это зависит во многом от организаторов самих выборов», – добавила спикер Совфеда.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 6 ноября предложила на период многодневного голосования на выборах предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование.



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