Мужские страдания – Личное мнение

24.12.2020, 11:50, Разное

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Многие мужчины Новый год не любят.

По телеку — тупняк. Жена клюёт бытовыми вопросами. Дети достали. Подарки удручают. Любовница, если таковая имеется, шлёт опасные и надоедливые селфи в неглиже, зазывая и укоряя, что в главный праздник страны она одна.



Фото: istockphoto.com

И во всей этой новогодней суете мужчине отводится до ужаса незавидное место.

Жена ждёт деньжат на подарочек, причём хороший. Любовница — внушительный подарище, который компенсировал бы её встречу Нового года «без мужика». Дети тоже не постеснялись подарков Папе Морозу поназаказывать. Тёща. Мама.

Все ждут. Всем — надо.

А сам мужчина-то? А ему — что? Да, в общем-то, ничего хорошего.

На хороший, продуманный подарок наш мужик рассчитывать не может.



Ей — всё, ему — ничего. Фото: istockphoto.com

Мужчине подарят фигню, причём, опять же, все: и жена, и любовница, и мама, и тёща, и сестра. От него же требуется принять эту фигню, которая — поперёк горла, с восторгом и энтузиазмом.

Золотки, неудивительно, что мужики на вас забивают, тайно досадуя на то, что вы их не понимаете.

Самая дорогая женщина для мужчины, самая драгоценная — эта та, которая его понимает.

Ею может быть мама. Может быть жена. Может быть дочь. Может быть и сестра. Кто бы она ни была, эта женщина для мужчины — главнее всех остальных женщин в его жизни.

Хочешь быть такой женщиной? Для мужа? Для папы, у которого в жизни завелась своя «корова на коньках» и которая теперь изо всех сил пытается вытеснить из его жизни тебя — дочь от предыдущего брака? Для парня, который почему-то никак не делает предложение? Для сына, который влюбился в тупую письку и забыл про мать?

Кем бы ты ни была, ходи сюда. Учить буду.

Хочешь, чтобы мужчина — муж, сын, отец — был при тебе? Не скандаль с другими претендующими на него бабами, а старайся его понять. Не пытайся погрузить его в свои интересы, как это делают курицы, а сама погрузись в его интересы.

Узнай, что ему интересно. Изучи вопрос. Настройся на его волну.

Все знают: мужчины любят гаджеты. Новый год не любят, а гаджеты любят.

Так подари ему гаджет! Не одеколон. Не трусы. И даже не рубашку. Подари ему гаджет — ещё и такой, о существовании которого он и не догадывается!

Удиви его! Удиви, в отличие от куриц, приятно.

Это тебе неинтересен умный насос inFlate, который не только накачает шины у велосипеда, автомобиля или мотоцикла, но и зарядит смартфон. А мужчина такому подарку будет ужасно рад.

Наконец-то, во всём этом море бестолкового бабья нашлась женщина, котороя его по-настоящему понимает!

Или вот смотрите, какой классный подарок:

Автостарт PRO — прибор, который поможет запустить двигатель с севшим автомобильным аккумулятором. Работает как портативная зарядка не только для машин, но и для обычных гаджетов: смартфонов, планшетов или ноутбуков.

Любой мужик — не прочь иметь такую штуку в машине!

Вообще, в магазине «Даджет» — много классных подарков, которым обрадуются мужики: от 3D-ручек и навороченных светобудильников до мониторов качества воздуха!

Мужчины не любят Новый год. Они любят гаджеты.

Понимайте мужчин: дарите им гаджеты. И в ответ они будут вас боготворить.

А вам хватает внимания со стороны ваших мужчин? Я сейчас — не только про мужей и любовников, но и про сыновей, и про отцов. Как складываются отношения с самыми дорогими вам мужчинами? Какие проблемы?

Делитесь! Буду помогать советом.