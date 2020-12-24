Представители ПАО «ОДК-Сатурн» провели для старшеклассников открытый урок по особенностям технического перевода

24.12.2020, 10:29, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн

Специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» провели открытый урок по английскому языку «Ловушки технического перевода» для учащихся 11 классов рыбинской средней образовательной школы № 30, изучающих иностранный язык на углубленном уровне.

На встрече присутствовали эксперт отдела планирования и развития подразделения, подчиненного генеральному конструктору Анатолий Лысенко, начальник отдела переводов подразделения, подчиненного главному инженеру Димитрий Русинов и ведущий специалист отдела переводов подразделения, подчиненного главному инженеру Ольга Трандина.

– ПАО «ОДК-Сатурн» провело уже вторую тематическую встречу в 2020-2021 учебном году – сегодня это открытый урок по английскому языку, – говорит Анатолий Лысенко. – Такие мероприятия проводятся в рамках профориентационной работы предприятия совместно с департаментом образования и РГАТУ имени П. А. Соловьева. Цель встречи – помочь выпускникам в самоопределении с будущей профессией. Для ПАО «ОДК-Сатурн» такие встречи имеют большое значение, они определяют непрерывность вертикали специализации – школа, студент, магистр, специалист производства. Идеальным результатом реализуемой программы станет то, что часть школьников сделает свой выбор в пользу профессии технического направления и поступит на целевое обучение в наши базовые университеты.

Для расширения знаний школьников о переводческих приемах, а также формирования умений преодолевать возможные переводческие трудности сотрудники отдела переводов ПАО «ОДК-Сатурн» ознакомили учащихся с презентацией, раскрывающей тонкости технического перевода.

– Я не стал бы выделять конкретно английский язык, на открытом уроке речь шла в целом об иностранных языках, – сказал Димитрий Русинов. – Конечно, английский язык стоит в приоритете, потому что в техническом мире, и особенно в мире авиации, это язык международного общения № 1. Все наши партнерские отношения, визиты, переговоры, в частности с иностранными компаниями, способствуют получению новых технических знаний, изучению мирового опыта, передовых технологий, которые наши специалисты могут успешно применять на практике. ПАО «ОДК-Сатурн» будет радо умным, талантливым, образованным выпускникам со знанием иностранных языков. Новые кадры, ищущие и пытливые, нам очень нужны.

Профориентационные встречи для школьников с участием специалистов ПАО «ОДК-Сатурн» стали традиционными. Цель подобных мероприятий – повысить интерес учащихся к профессиям двигателестроительной отрасли, привлечь внимание к предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации как к престижному работодателю, создать условия для формирования соответствующих компетенций школьников.