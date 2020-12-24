 

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил почти 30 тысяч

24.12.2020, 11:24, Разное
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В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки рассказали, что у 15,1% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. За день выздоровели и покинули больницы 26 890 человек, умерли 635 пациентов.

Больше всего новых случаев в Москве. Прирост в российской столице составил 8 203. За ней идет Санкт-Петербург с 3 756 заразившимися. Тройку замыкает Московская область, где обнаружили 1 538 больных.

COVID-19 выявили еще в 82 регионах. В первую десятку по числу заразившихся также попали Нижегородская, Псковская, Свердловская, Воронежская, Архангельская, Ростовская области, Республика Карелия.

Таким образом, общее число заболевших в России сегодня составляет 2,96 миллиона. Победили коронавирус нового типа 2,37 миллиона граждан. Скончалось более 53 тысяч пациентов.

Ранее стало известно о появлении новой мутации COVID-19 в Великобритании. По словам ученых, обнаруженный штамм гораздо заразнее, чем ранее известный. Тем не менее он не представляет большую угрозу для человека.

В результате более двадцати стран приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством. В их числе оказалась и Россия. Запрет на полеты вступил в силу 22 декабря и будет действовать неделю, уточнили в оперштабе.



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