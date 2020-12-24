Володин: Необходимость внесения поправок в Конституцию доказала сама жизнь

24.12.2020, 11:24, Разное

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Необходимость внесения поправок в основной закон доказала сама жизнь, отметил спикер. Принятые нормы повышают стандарты жизни людей, наполняют понятие социального государства конкретным содержанием и защищают суверенитет страны, подчеркнул Володин.

По его словам, для реализации поправок к Конституции Госдума приняла 21 закон. Еще четыре документа находятся на стадии рассмотрения.

Спикер отметил, что впервые в Конституции России появилась норма о приоритете отечественного законодательства над решением международных организаций. “Это позволит более эффективно защищать суверенитет нашей страны, права наших граждан”, – уверен председатель нижней палаты.

Володин напомнил, что голосование по поправкам к Конституции впервые проходило в течение трех дней. В связи с этим ряд европейских политиков и организаций высказывали в адрес России претензии.

“Коллеги, только что прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, там время досрочного голосования в разных штатах может быть от четырех дней до 45”, – отметил Володин.

Многим не нравится, что Россия продолжает активно развиваться, констатировал председатель нижней палаты. Необходимо противодействовать попыткам вмешательства в дела нашей страны, сказал спикер.

Володин напомнил, что 2020-й – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символично, что именно в этом году в Конституции были закреплены нормы о памяти защитников Отечества, что поможет сохранить историческую правду, сказал он. Важно не допустить попыток переписать историю и приуменьшить вклад советского солдата в Победу, указал спикер.

Также Володин напомнил, что в течение 2020 года Госдума приняла ряд законов, которые имеют большое значение для решения проблем граждан. Продлена программа материнского капитала, она распространилась на рождение первого ребенка, ученики начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием.