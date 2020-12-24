«Мы в ЧС»: Черно и Оганесяна не пригласили на шоу «Дома-2»

24.12.2020, 11:22, Разное

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Фанаты поинтересовались, пригласили ли Сашу Черно и Иосифа Оганесяна на новогодний впуск шоу «Дом-2». Оказалось, что последний эфир скандального проекта пройдет без звездной пары.

Съемки новогоднего шоу «Дома-2» состоялись накануне. В финальном выпуске скандального реалити зрители смогут увидеть не только действующих участников проекта, но и тех, кто уже давно живет за периметром. «Старичков» решили пригласить, поскольку эпизод шоу на канале ТНТ будет финальным. Далее проект станет транслироваться на другой площадке, переговоры по этому поводу еще идут.

В съемках новогоднего выпуска «Дома-2» приняли участие Роман Третьяков, Степан Меньщиков, Ольга Солнце, Александра Артемова, Виктория Берникова и другие. Многие удивились, что продюсеры не пригласили Сашу Черно и ее супруга Иосифа Оганесяна. Молодая мама объяснила, что ее семья находится в черном списке у организаторов.



Изображение взято с: sasha_cherno93_official

Ранее супруги заявляли, что покинули проект по собственному желанию. С руководством «Дома-2» они остались в нормальных отношениях.