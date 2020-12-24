Марина Кравец показала снимок с 8-месячной дочкой

24.12.2020, 11:22, Разное

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Актриса и ведущая Марина Кравец показала фотографию с 8-летней дочерью. На снимке, которые появился в социальной сети Instagram, полностью не видно лица девочки.

Марина Кравец сделала кадр крупным планом. На нем видна часть лица маленькой дочери знаменитости, фрагмент ладони и плечо. При этом маленькая Вероника нежно обнимала маму.

Подписчиков Кравец покорил чувственный момент близости. Они считают правильным, что мать поддерживает тесную связь с ребенком. Сама же актриса никак не стала комментировать публикацию. Она только пожелала фолловерам спокойной ночи.

Напомним, что знаменитость стала мамой в апреле нынешнего года. Для ее супруга Аркадия Водахова ребенок также оказался первенцем.