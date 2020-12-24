 

Марина Кравец показала снимок с 8-месячной дочкой

24.12.2020, 11:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актриса и ведущая Марина Кравец показала фотографию с 8-летней дочерью. На снимке, которые появился в социальной сети Instagram, полностью не видно лица девочки.
Марина Кравец сделала кадр крупным планом. На нем видна часть лица маленькой дочери знаменитости, фрагмент ладони и плечо. При этом маленькая Вероника нежно обнимала маму.

Подписчиков Кравец покорил чувственный момент близости. Они считают правильным, что мать поддерживает тесную связь с ребенком. Сама же актриса никак не стала комментировать публикацию. Она только пожелала фолловерам спокойной ночи.

Напомним, что знаменитость стала мамой в апреле нынешнего года. Для ее супруга Аркадия Водахова ребенок также оказался первенцем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Мнение: Магомед Магомедов: «Я готов пройти полиграф»

12.12 / Власти Нидерландов обязали родителей ежегодно отчитываться перед государством, почему их несовершеннолетние дети еще не сменили пол

07.07 / В Сети показали первые фото Samsung Galaxy Watch 3 со всех сторон

25.08 / Андрей Рожков из «Уральских пельменей» назвал самую смешную программу на российском телевидении

18.09 / Директор СВР об отравлении Навального

08.07 / Российских чиновников заставят уважать граждан

28.07 / Высоцкий на взгляд православного монаха

16.12 / Павел Деревянко с женой и дочерьми, Анастасия Стоцкая и другие на премьере мюзикла с участием животных

04.07 / Интернационал Тарранта

22.08 / Ученые разработали лекарственное соединение против многих видов рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска