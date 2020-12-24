«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые показал лицо дочери с «волчьей пастью»

24.12.2020, 11:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Джанлука Вакки, которого поклонники по всему миру знают как «танцующего миллионера», впервые показал лицо своей двухмесячной дочери Блю Джерусалемы. 53-летний бизнесмен из Италии признался, что его ребенок появился на свет с врожденной патологией – «волчьей пастью».

Расщепление неба встречается у каждого 700-го малыша на планете. Данный порок требует проведения обязательного хирургического вмешательства. В своей время, как отметил Джанлука Вакки, команда профессиональных врачей сделает все, чтобы его дочь смогла жить полноценной жизнью. Бизнесмен понимает, что не у всех родителей, которые столкнулись с такой патологией, есть средства на операцию. Поэтому он с супругой Шэрон Фонсекой решил рассказать об этом испытании, чтобы поддержать фонды, занимающиеся лечением таких детей.

«Танцующий миллионер» снялся с женой и дочкой для обложки испанского журнала «HOLA!». До встречи с 25-летней моделью Джанлука Вакки был закоренелым холостяком. Отношения с Шэрон Фонсекой у него начались два года назад, а весной этого года стало известно о беременности его избранницы. Семейная жизнь полностью изменила ценности бизнесмена. Как отметила его супруга, Джанлука Вакки – самый лучший отец, о котором она только могла мечтать для своей малышки.