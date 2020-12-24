Скандалы: Сергей Шматко занялся вином

24.12.2020, 11:20, Разное

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Экс-министр энергетики РФ стал владельцем виноградников и винодельни «Раевское», расширив земли за счет территории детского сада № 75 «Ивушка»

Экс-министр энергетики РФ Сергей Шматко вместе с сыном в сентябре этого года стали владельцами виноградников и винодельни «Раевское» под Новороссийском. Часть земель его компания получила, отсудив их у детского сада № 75 «Ивушка», узнал журнал «Компания». А семья прежнего хозяина этих виноградников Гургена Оганесяна построила по соседству гольф-клуб «Раевский».

Вино и детсад

Виноградниками и винодельней Сергей Шматко, занимавший должность министра энергетики РФ с 2008 по 2012 год, владеет через ООО «Натухаевское Инт». Эта компания была учреждена в 2005 году в станице Натухаевской в г. Новороссийске Краснодарского края. В 2019 году выручка этого ООО вместе с дочерними предприятиями составила 77 млн руб. С сентября 2020 года у Сергея Шматко в «Натухаевском Инт» — 99,1 %, у его сына, Артёма Шматко, — 0,99 %, собственность оформлена через компанию «Артпол Холдинг», согласно «Контур.Фокус».

Но связанные со Шматко люди контролировали «Натухаевское Инт» с самого начала его существования. В 2005–2009 годах «Натухаевское Инт» было в собственности ООО «КрайсИнт», которое в свою очередь принадлежит кипрской «Истфилд Агро Холдинг Лимитед». Гендиректором «КрайсИнт» до сих пор является гендиректор ООО «Натухаевское Инт» Анна Лысенко. Затем в числе совладельцев «Натухаевского Инт» были кипрская «Нимусо Холдинг Лтд», Николай Брунич, Олег Садчиков. Брунич — вместе со Шматко — имеют компанию «Новые технологии перфорации в Тэк», Садчиков — сейчас гендиректор шматковского «Артпол холдинг».

Часть земель «Натухаевское Инт» получило у детского сада № 75 «Ивушка», как следует из материалов арбитражного суда № 2-276/17, который состоялся в 2017 году. ООО «Натухаевское Инт» в 2016 году обратилось с иском к администрации г. Новороссийска «об устранении препятствий в пользовании земельными участками и объектами недвижимости» и к Управлению Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю об устранении кадастровой ошибки в ЕГРН и выиграла все суды. Кадастровый номер участка и его площадь в деле отсутствуют. Как решил суд, в ЕГРН была допущена кадастровая ошибка при межевании земельного участка, из-за чего спорный земельный участок оказался у детского сада № 75 «Ивушка». После исправления кадастровой ошибки исчез и предмет спора по устранению препятствий ко владению землей и недвижимостью.

«Натухаевское Инт» имеет три дочерних предприятия — ООО «Красное-А», ООО «Белое-А» и ООО «Раевское». У компании «Красное-А» имеются пять виноградников общей площадью в 24,65 га: где выращивается виноград сортов Cabernet Sauvignon, Aligote, Sauvignon Blanc, Rhein Riesling и Chardonnay, как следует из данных по залогу. У компании «Белое-А» — четыре виноградника на 24,64 га, где растут Pinot Noir, Cabernet Sauvignon и Merlot. То есть всего у бывшего министра энергетики Шматко 49,29 га виноградников в станице Натухаевской.

ООО «Раевское» производит красное сухое и белое сухое вина в «Винодельне «Раевское»», названной в честь генерала Раевского, который здесь впервые разбил виноградники в 1841 году. У компании итальянское оборудование, лучшие вина урожая 2016 года заложены на выдержку в новые французские бочки Radoux. Сколько именно вина и других напитков производит винодельня, не раскрывается. С ООО «Натухаевское Инт» и Анной Лысенко связаться не удалось. Гендиректор «Артпол Холдинга» Олег Садчиков отказался отвечать на вопросы «Ко».

У винодельни есть еще виноградники на Кубани помимо Натухаевского, всего их общая площадь составляет 170 га. Это не много. Так, например, площадь виноградников у «Инкермана» — 3000 га, у «Массандры» — 4000 га, а у «Абрау Дюрсо» — 660 га.

Кстати, недалеко от поселка Абрау-Дюрсо, где семья председателя Российско-Китайского комитета дружбы Борисова Титова производит шампанское, находится «Гольф-клуб «Раевский»», которым руководит бывший директор ОАО «Агропредприятие Натухаевское», из которого появилось ООО «Натухаевское Инт», Вадим Оганесян.

Также поблизости, в Геленджике, у Сергея Шматко — «Геленджикский курортный комплекс-Меридиан». 25 % этого курорта он получил от дочери президента «Транснефти» Николая Токарева Майи Токаревой и владеет им совместно с Токаревой, сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым и Владимиром Майшевым — у партнеров по 25 %.

Олигархи полюбили делать вино

С 2020 года виноградарством стало заниматься выгоднее. 26 июня вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии», запрещающий называть вином напиток, произведенный из зарубежного винного материала. Кроме того, виноградарским хозяйствам будут возвращать затраты на выращивание винограда. Это может поддержать виноградарей. Руководитель Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы»» Оксана Багачева подчеркивает, что «новый закон окажет господдержку тем виноградарским хозяйствам, кто будет работать с отечественными саженцами». Но «Натухаевское Инт» пока что не имеет отечественных саженцев, как рассказали «Ко» осведомленные источники.

«Хозяйства используют примерно 60 % импортных саженцев. У нас просто пока не хватает своего посадочного материала, чтобы закрыть наши потребности», — продолжает Оксана Багачева. По некоторым хозяйствам эта цифра выше: так, например, у «Абрау-Дюрсо» — 98 % импортных саженцев, сообщил «Ко» совладелец компании Павел Титов.

Виноделием занимаются и семьи министра промышленности РФ Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова: у них есть винодельня «Мантра». Миллиардер Геннадий Тимченко имеет винодельню — «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком. В Крыму есть винодельческие заводы у председателя правления банка «ВТБ» Андрея Костина — Alma Valley (сам Костин это отрицает). Сбербанк строит в Крыму центр винодельческого туризма рядом со своим курортом «Мрия». Но самым большим виноделом в России является основной владелец банка «Россия», друг президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук, купивший недавно «Массандру», а до этого завод шампанских вин «Новый свет».

Вино — не главное

Виноделие — не основной бизнес для Сергея Шматко. Его главный актив — ООО «МонтажТехСтрой», где ему принадлежит 35 %. «МонтажТехСтрой» (выручка в 2019 году — 8,6 млрд руб.), зарегистрирована в Краснодаре, занимается строительством и реконструкцией объектов нефтегазового комплекса и в настоящее время реконструирует магистральный трубопровод «Тихорецк — Новороссийск». Эта компания получила госзаказов на 60,6 млрд руб. Шматко входил в совет директоров «Транснефти». Через «Артпол Холдинг» Сергей Шматко вместе с сыном Артёмом владеет 51,07 % АО «Атоммашэкспорт» (выручка — 2,1 млрд руб). «Атоммашэкспорт» поставляет оборудование на атомные станции.

У господина Шматко также есть интересы в фармацевтике: с марта 2016 года «Артпол холдинг» владеет 24 % в производителе и дистрибьюторе лекарств ООО «Фармэко» с выручкой 37 млрд руб. в 2019 году.

Наталья Кузнецова