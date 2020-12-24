Скандалы: Химздравница

24.12.2020, 11:20, Разное

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Как завод украинского олигарха Фирташа в российском Крыму травит людей и море

Как-то уже позабылась экологическая катастрофа в Армянске двухлетней давности, когда «Крымский титан» «произвёл выброс неизвестного вещества», а концентрация сернистого ангидрида в воздухе сильно превысила норму. Власти божились, что больше такого не повторится. Но – повторилось. Просто об этом – никто ни гу-гу. Северо-крымские власти виртуозно владеют искусством камуфлировать экологические бедствия: а куда деваться, если вредные выбросы там происходят регулярно? Вот официальное сообщение о ЧП, случившемся 19 августа, – насладитесь искусной подачей.

«Уважаемые жители городского округа Армянск! Сегодня в адрес администрации города стали поступать обращения от жителей о появлении неприятного запаха в атмосферном воздухе (sic!). По информации АФ ООО «Титановые инвестиции», после длительного простоя произведён пуск серно-кислотного производства. В момент перевода системы с режима разогрева технологическим воздухом в рабочий режим на сере в 7.20 в результате взаимодействия плавленой серы с атмосферным воздухом от основного источника серно-кислотного производства трубы технологической произошёл выброс сернистого ангидрида, который привёл к локальному превышению ПДК загрязняющего вещества в воздух рабочей зоны. Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье организма не имеет».

Да, в этот раз удалось замести сор под ковёр и не было ни скандальных сюжетов по телевидению, ни сообщений о сотнях заболевших, как прежде. Но кто сказал, что вредные выбросы прекратились? А депутат Госдумы Наталья Поклонская, знающая Крым и его проблемы не понаслышке, подлила маслица в разгорающийся костерок: «У меня невольно возникает вопрос: куда идут выбросы кислоты и прочих химических отходов с крупнейших заводов «Титан» и «Содовый» с учётом дефицита воды? Море-то одно!» Намёк тонкий, но мы же всё поняли, не так ли?

Химия в море

Воды на полуострове нет, как не было. Точнее, её нет именно на севере Крыма. Северо-Крымский канал днепровской водой так и не наполнился, хотя русло с украинской стороны очистили. Но соседи торгуются. А пока идёт торг, северокрымские предприятия набурили артезианских скважин. Что называется, не стесняясь.

«Водообеспечение производства осуществляется из подземных источников в соответствии с полученными предприятиями лицензиями на пользование недр, – сообщает пресс-служба министерства промышленной политики Крыма. – В Армянском филиале «Титановые инвестиции» оборудовано 19 скважин, АО «Крымский содовый завод» – 19 скважин». В переводе с административного на русский это означает, что производства высосали из почвы последние соки. Только представьте себе – бурить артезианские скважины на севере Крыма! В советские времена за такое отдавали под суд – до того, как построили Северо-Крымский канал. Но теперь, похоже, подобное в порядке вещей, раз об этом официально сообщают в профильном министерстве. Правда, не говорят, чем это бурение может закончиться в самой ближайшей перспективе.

А Поклонская тем временем интересуется: «Что за «чудо» произошло на севере Крыма, где в условиях полного отсутствия пресной воды продолжают бесперебойно работать крупнейшие химические заводы – «Титан» и «Содовый»? Пруд-накопитель, куда ранее сливались химические отходы, давно высох. Осталось только море, точнее, заливы (Сиваш и др.). Страшно подумать, что информация от жителей Армянска соответствует действительности и все химические отходы сливаются прямиком в заливы Чёрного моря. Я направила депутатский запрос Генеральному прокурору России по данному факту – на проведение комплексной проверки с привлечением соответствующих специалистов. Обращаю внимание руководителей всех полномочных органов: почему местные жители знают о таких выбросах, а те, кто обязан проверять и контролировать, – нет? Я очень надеюсь, что мы сможем сохранить в Крыму нашу уникальную природу, не пренебрегая ею ради получения прибыли отдельными лицами».

Ну да, с украинским гражданством, знаем-знаем. Не знаем только, как им удаётся обеспечивать работу вредных производств в курортном Крыму – уж не покровительствует ли им по каким-то необъяснимым причинам сам глава респуб­лики Сергей Аксёнов?

Научитесь дышать через раз!

У этого бессмертного огнедышащего дракона три головы – Крымский содовый завод, Перекопский бромный завод и «Крымский титан». Производства находятся вдалеке от туристских троп, да и добраться из Симферополя тоже не ближний свет, так что в тех краях редко оказываются что отдыхающие, что чиновники. Правда, неподалёку заповедный Тарханкут, но власти уверяют, что угрозы преувеличены. А местные экологи мнутся – мол, от вредных выбросов всяко больше страдает не дикая природа, а жители северных районов. Прошлой весной туда просочились экологи с Украины и сделали замеры. В Красноперекопске концентрация хлористого водорода превысила норму в 4,4 раза! В Армянске фтористого водорода в воздухе оказалось почти вдвое больше, чем положено. Причём это когда всё благополучно и нет выбросов. А местные жители, похоже, привыкли почёсываться и дышать через раз. В свою очередь, власти недоумённо разводят руками – так было всегда! Это же самые загрязнённые крымские города, ещё с советских времён. Чего их жалеть-то?!

Удивительно, что после «наезда» Поклонская быстро отыграла назад – частично. «Знаю, что руководство двух крупнейших химических заводов («Титан» и «Содовый») заинтересовано в объективности предстоящей федеральной прокурорской проверки. Каждый из них, в свою очередь, пригласил меня на производство, чтобы показать отсутствие нарушений закона и фактов сброса. Но кто сказал, что Красноперекопский завод «Бром» работает без вредных выбросов? Для этого завода мной подготовлен отдельный депутатский запрос Генеральному прокурору». «Бром», стало быть, как бы заранее назначен «плохим», несмотря на то, что «Бром» в отличие от прочих хотя бы не иссушает местные почвы, роя артезианские скважины. Но «Брому», похоже, никто не «ворожит» наверху. Чего не скажешь о «Титане» и «Содовом». У этих-то крыша надёжная, не протекает.

Министры меняются, проблемы остаются

Надо бы разъяснить кое-что. Всякий раз местные власти северных территорий указывают: мол, наши экологические проблемы никак не отражаются на экологии курортных зон полуострова. Нечего бить тревогу, приезжайте к нам в Крым и отдыхайте спокойно. Но в том-то и дело, что это не так! Сбросы вредных отходов, как подсказала Поклонская, не растворяются сами по себе в светлых далях. Всё течёт прямиком в море. Но и это ещё полбеды. Разрешение бурить скважины на севере полуострова всего за год-два может сделать и без того загаженный в край север полностью непригодным для жизни местом. Куда переселять десятки тысяч людей и на какие шиши? А ведь «Титан», как и прежде, контролирует украинский олигарх Дмитрий Фирташ – его люди, похоже, и договариваются с крымскими чиновниками об обеспечении водой, что называется, при любых раскладах. Нет воды нигде, но у «Титана» она отчего-то не переводится! Мистика! У Сергея Аксёнова такой метод работы: чуть что идёт не так – он отправляет в отставку министра. В некоторых министерствах за семь лет руководство менялось по 5–6 раз. Таким образом Аксёнов как бы демонстрирует центру, что исправляет ошибки. Но в том-то и дело, что сменщики отставников продолжают в том же духе! Ничего не меняется – меняются только лица, мелькающие, как в калейдоскопе. В умении создавать видимость решения проблем Аксёнову, пожалуй, нет равных. Сейчас вскрылось, что «Титан» и «Содовый» набурили глубинных 270-метровых скважин (кстати, экологи, хорошо бы прояснить, не смешивается ли вода для кислотонакопителя с питьевой водой – слышали разные мнения на сей счёт). Завтра возьмут за шкирку министра – поставят нового. А толку-то? Да и, кстати, какой спрос с Аксёнова? Вообще это прекрасно – значит, для фермерских хозяйств воды на севере нет. А для химпроизводств – хоть залейся! Хотя фермерам хватило бы и десятой части того, что льют химики.

Тем временем

«Радуюсь, – сообщает Поклонская, – что, со слов председателя Совета министров Крыма, «власти республики намерены эффективно распорядиться 50 млрд рублей от Москвы для решения проблемы с пресной водой на полуострове».

Ещё бы не радоваться – такие деньжищи – под миллиард долларов! Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, похоже, по достоинству оценил масштаб финансирования: уже предложил задействовать новейшие технологии опреснения, разработанные его ведомством (точнее – Центром Келдыша). А что – за такие деньжищи можно будет полморя опреснить! Вот только средства уже выделялись, и не раз. Но куда-то утекли – как вода меж пальцев.

Влад Крымский