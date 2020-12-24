Степанов рассказал о сроках масштабной вакцинации украинцев от коронавируса

24.12.2020, 11:12, Новости дня

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В Украине вакцинацию от коронавируса планируют сделать как минимум половине населения. Об этом на брифинге 24 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Украина планирует подготовить и начать многоуровневую кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 с целью охвата как минимум 50% населения страны в течение 2021–2022 годов”, – сказал он.

Степанов отметил, что ранее таких массовых вакцинаций Украина не проводила.

“То есть у нас есть соответствующий календарь прививок, но это была такая, рутинная вакцинация”, – объяснил глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

По состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 1 001 132 случая коронавирусной инфекции, из них 11 490 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.