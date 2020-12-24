“Горячо!” – Дочь Брежневой снялась в микробикини
24.12.2020, 11:12,
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Старшая дочь бывшей участницы украинской группы “ВИА Гра” Веры Брежневой, 19-летняя София Киперман разместила в Instagram снимки в раздельном купальнике.
“Скучаю по лету”, – написала она.
Когда именно были сняты фотографии, девушка не указала.
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“Горячо!” – отметила подписчица libbyhunna.
София – дочь Брежневой от бывшего гражданского супруга Виталия Войченко.
У певицы есть также десятилетняя дочь Сара, которую она родила от своего бывшего мужа, бизнесмена Михаила Кипермана, замужем за которым была с 2006-го по 2012 год.
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